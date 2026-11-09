Ne uzimaju Vatreni baš svakog Hrvata iz dijaspore: Hopi odabrao Češku

Mladi krilni napadač ima pasoš preko roditelja Hrvatske, ali prihvatio je ipak da igra za selekciju Češke. Našao se na spisku selektora Santija Denije za preostala dva meča A divizije Lige nacija, a zanimljivo što postoji šansa da zaigra baš protiv Hrvatske (15. novembra) u Osijeku.

Hopi je relativno nepoznato ime široj javnosti, jer je tek ove sezone ušao u seniorski fudbal. Odigrao je zasad 604 minuta za Teplice, raspoređenih na 13 utakmica, a za to vreme je postigao jedan gol.

Četvrtak, 20.45: (15,0) Češka (7,25) Španija (1,18)

To je ipak bilo dovoljno Česima da ga pozovu u A reprezentaciju. Verovatno delom i zbog toga što su strahovali da ne zaigra za Hrvatsku.

Odigrao je Hopi šest utakmica za omladinsku reprezentaciju Češke, uz jedan pogodak. Za selekciju do 19 godina je debitovao u martu ove godine.

📌📌📌

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

📌📌📌