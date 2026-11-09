Ne uzimaju Vatreni baš svakog Hrvata iz dijaspore: Hopi odabrao Češku
Vreme čitanja: 2min | pon. 09.11.26. | 15:45
Krilni napadač Teplica, koji preko roditelja ima i pasoš Hrvatske, debitovaće u Ligi nacija
Navikao nas je Fudbalski savez Hrvatske poslednjih godina na to da gotovo svakog fudbalera rođenog u dijaspori koji ima kvalitet uspeva da privoli u svoje redove. Ipak, s vremena na vreme se dešava da Vatreni ispuste ponekog talenta.
Dugačak je spisak onih koji su pristali da igraju za Hrvatsku iako nisu u njoj rođeni: Marin Pongračić, Mateo Kovačić, Luka Sučić, Igor Matanović... Na njega međutim nećemo dodati i ime 18-godišnjaka iz Teplica Idrisa Hopija.
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Mladi krilni napadač ima pasoš preko roditelja Hrvatske, ali prihvatio je ipak da igra za selekciju Češke. Našao se na spisku selektora Santija Denije za preostala dva meča A divizije Lige nacija, a zanimljivo što postoji šansa da zaigra baš protiv Hrvatske (15. novembra) u Osijeku.
Hopi je relativno nepoznato ime široj javnosti, jer je tek ove sezone ušao u seniorski fudbal. Odigrao je zasad 604 minuta za Teplice, raspoređenih na 13 utakmica, a za to vreme je postigao jedan gol.
Četvrtak, 20.45: (15,0) Češka (7,25) Španija (1,18)
To je ipak bilo dovoljno Česima da ga pozovu u A reprezentaciju. Verovatno delom i zbog toga što su strahovali da ne zaigra za Hrvatsku.
Odigrao je Hopi šest utakmica za omladinsku reprezentaciju Češke, uz jedan pogodak. Za selekciju do 19 godina je debitovao u martu ove godine.
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