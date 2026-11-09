Veliki problem za Barselonu: Pantera čeka višenedeljna pauza, propušta i duel sa Zvezdom
Vreme čitanja: 1min | pon. 09.11.26. | 16:12
Kapiten katalonskog tima zbog povrede će odsustvovati oko tri nedelje
Sedam pobeda u nizu ima Barselona, od čega četiri u Evroligi, ali je odličnu seriju Katalonaca pokvarila vest o povredi Kevina Pantera. Ekipa Aleksandra Sekulića konačno je uhvatila pravi ritam, a sada će u narednom periodu morati da se snađe bez jednog od svojih najboljih igrača.
Kevin Panter je na utakmici protiv Breogana u domaćem prvenstvu povredio skočni zglob, a prema informacijama Jurohupsa, očekuje se da van parketa provede oko tri nedelje. Amerikanac neće putovati u Atinu na duel sa Panatinaikosom, a propustiće i evroligaške utakmice protiv Crvene zvezde, Fenerbahčea i Pariza.
Izabrane vesti
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Kapiten Barselone u ponedeljak ujutru obavio je lekarske preglede, nakon kojih je utvrđena priroda povrede. Njegov povratak očekuje se početkom decembra, a veliko je pitanje da li će biti spreman za okršaj sa Real Madridom, koji je na programu 3. decembra, u okviru 15. kola Evrolige.
Koliko će Panter nedostajati Kataloncima, najbolje govori njegova statistika u dosadašnjem delu sezone. Na deset utakmica u Evroligi prosečno je beležio 15,9 poena i dva skoka, uz indeks korisnosti 14,8.
Pored Pantera, Barselona zbog povrede ne može da računa ni na Joana Makundua, dok su nastupi Umodže Gibsona i Huana Nuneza protiv Panatinaikosa pod znakom pitanja.