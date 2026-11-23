Žalgiris lupio rampu: Valančijuas ne igra protiv Srbije, nema ni Tubelisa
Vreme čitanja: 2min | pon. 23.11.26. | 09:34
Meč sa Orlovima skoro sigurno propušta i Rokas Jokubaitis
Fali reprezentaciji Srbije u suštini još jedna pobeda kako bi overila plasman na Svetsko prvenstvo iduće godine u Kataru, a do karte za Mundobasket Dušan Alimpijević i njegovi izabranici mogli bi da dođu već u novembarskom FIBA prozoru. Orlovi će u četvrtak odmeriti snage sa Litvanijom u Sviturio areni u Klaipedi, a onda će u nedelju dočekati Italiju u dvorani Aleksandar Nikolić.
Glavno pitanje je i dalje ko će biti na raspolaganju Alimpijeviću za prvu utakmicu gde on verovatno neće moći da računa na evroligaške igrače, ali to neće moći ni novi selektor Litvanije, Danijus Adomaitis.
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Naime, ekipa Žalgirisa se oglasila saopštenjem u kome je navela da će Azuolas Tubelis propustiti obe utakmice jer mu je potreban odmor usled malog problema sa kolenom. Zatim, najveća zvezda tima, Jonas Valančijunas, neće igrati protiv Srbije jer dan pre velikan iz Kaunasa igra sa Real Madridom. Isti je slučaj sa Arnasom Butkevičijusom.
Postoji strah u redovima litvanske reprezentacije da će Valančijunas propustiti i susret sa Bosnom i Hercegovinom 29. novembra. No, o tome će Žalgiris u saradnji sa svojim centrom da odluči tek nakon meča sa Real Madridom.
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Obe utakmice propustiće još Arturas Gudaitis zbog povrede zgloba, kao i Ejimantas Bendžijus, dok meč samo sa Orlovima skoro sigurno propušta i odlični plejmejker Rokas Jokubaitis.
Valja napomenuti da je Žalgiris pustio tri domaća igrača - Mareka Blaževiča, Dovidasa Giedraitisa i Deividasa Sirvidisa da se već danas priključe nacionalnom timu jer trener Tomas Mačijulis na njih ne računa za utakmicz sa Real Madridom.
Dakle, roster Litvanije sada izgleda ovako:
Plejmejkeri: Augustas Marčiulionis, Rokas Jokubaitis (upitan za meč sa Srbijom), Kristupas Zemaitis, Vaidas Kariniauskas;
Bekovi: Dovidas Giedraitis, Ignas Šargiunas, Deividas Sirvidis, Margiris Normantas, Mantas Rubstavičijus;
Krila: Arnas Butkevičijus, Ignas Brazdeikis, Gitis Radzevičijus, Lukas Uleckas;
Krilni centri: Gitis Masiulis, Donatas Tarolis, Paulius Danusevičijus, Osvaldas Olisevičijus;
Centri: Marek Blazevič, Jonas Valančijunas (ne igra protiv Srbije), Gabrielius Maldunas, Laurinas Birutis.