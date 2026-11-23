Naime, ekipa Žalgirisa se oglasila saopštenjem u kome je navela da će Azuolas Tubelis propustiti obe utakmice jer mu je potreban odmor usled malog problema sa kolenom. Zatim, najveća zvezda tima, Jonas Valančijunas, neće igrati protiv Srbije jer dan pre velikan iz Kaunasa igra sa Real Madridom. Isti je slučaj sa Arnasom Butkevičijusom.

Postoji strah u redovima litvanske reprezentacije da će Valančijunas propustiti i susret sa Bosnom i Hercegovinom 29. novembra. No, o tome će Žalgiris u saradnji sa svojim centrom da odluči tek nakon meča sa Real Madridom.

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Obe utakmice propustiće još Arturas Gudaitis zbog povrede zgloba, kao i Ejimantas Bendžijus, dok meč samo sa Orlovima skoro sigurno propušta i odlični plejmejker Rokas Jokubaitis.

Valja napomenuti da je Žalgiris pustio tri domaća igrača - Mareka Blaževiča, Dovidasa Giedraitisa i Deividasa Sirvidisa da se već danas priključe nacionalnom timu jer trener Tomas Mačijulis na njih ne računa za utakmicz sa Real Madridom.