Veliki kiks Bašakšehira! Finci odoleli u Istanbulu, Riga šokirala Skoplje

Međutim, bilo je to sve samo ne rutina. Jer Inter Turku je sjajnom timskom akcijom, koju je prelepim golom krunisao Klinton Džefte, posle četvrt časa igre došao do prednosti. I uspešno je branio do kraja prvog poluvremena. Ipak, u ranoj fazi drugog dela Bešiktaš je posle kornera došao do izjednačenja. Pogodio je Emin Bajram, letošnjeg pojačanje iz Vesterloa, koje je večeras debitovalo za turski tim.

Sahin je nedugo po izjednačenju pojačao pritisak, uveo je prvo Fajzulaeva, zatim i Šomurodova, ali je drugoplasirani tim finskog šampionata i osvajač tamošnjeg Liga kupa uspeo da se odbrani, pa će istanbulski klub revanšu morati da pristupi znatno ozbiljnije.

Još teži zadatak u revanšu čeka Vardar, koji je u efikasnom, vrlo sadržajnom meču odigranom u Skoplju poražen od Rige – 2:3 (1:2).

Makedonski tim je poveo pred istek pola sata igre, ali je letonski predstavnik preokrenuo rezultat već do poluvremena, i to u razmaku od svega četiri minuta. U nameri da anulira zaostatak, strateg Vardara Kristijan Fabijani je u 59. minutu uveo srpsko-bosanski tandem Nemanja Bosančić – Goran Zakarić, a bivši fudbaler Partizana nedugo zatim namestio gol Žersonu Rodrigešu.

Međutim, umesto novog preokreta, šok u Skoplju. Desetak minuta pre kraja Režinaldo Ramires je doneo novu prednost Rigi približivši je narednoj rundi.

LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)

Utorak

Geterborg - Levadija 1:2 (0:2)

Florijana - Drita 1:1 (0:0)

Bisen - Đer 2:6 (1:3)

Sreda

Nefči - Dinamo Minsk 2:4 (2:1)

Bohemijans - Balkani 2:1 (0:1)

Bašakšehir - Inter Turku 1:1 (0:1)

Vardar - Riga 2:3 (1:2)

Spartak Trnava - CSKA Sofija 0:0

Železničar Pančevo - Braga (u toku)

Četvrtak

16.30: (5,40) Mališeva (3,60) Hibernijan (1,62)

17.00: (3,70) Alaškert (3,25) Kluž (2,00)

17.00: (7,75) Liepaja (4,20) Austrija (1,40)

17.30: (3,60) Panevezis (3,20) Tobol (2,05)

18.00: (1,80) Debrecin (3,45) Pjunik (4,20)

18.00: (3,50) Dila Gori (3,25) Apolon (2,05)

18.00: (2,20) Flora (3,35) TNS (3,05)

18.00: (1,40) HJK (4,40) Kolerajn (7,25)

18.00: (8,00) Paide (4,40) Zira 1,37()

18.30: (1,95) AEK Larnaka (3,30) Beitar Jerusalim (3,80)

18.30: (1,25) Dunajska Streda (5,20) Velež (11,0)

18.30: (1,10) Rakov (8,50) Valeta (18,0)

18.30: (1,05) RFS (12,0) Vestri (22,0)

19.00: (13,0) Bate Borisov (5,80) Sion (1,20)

19.00: (2,00) Dinamo Tbilisi (3,25) Žalgiris (3,70)

19.00: (10,0) Santa Koloma (6,25) Rapid Beč (1,22)

19.00: (3,00) Gais (3,30) Nordsjiland (2,25)

19.00: (1,77) ML Vitepsk (3,45) Sutjeska (4,40)

19.00: (2,85) Univerzitetea Kluž (3,25) Bran (2,35)

19.00: (5,00) Zimbru (3,50) Noa (1,68)

19.30: (1,35) Vaduz (4,80) Atletik Eskaldes (7,50)

19.45: (1,33) FCSB (4,70) Auda (8,50)

20.00: (2,85) Aluminij (3,30) Dinamo Tirana (2,35)

20.00: (5,60) Pakš (3,90) Panatinaikos (1,55)

20.00: (4,20) Polisja Žitomir (3,45) Kopenhagen (1,80)

20.00: (2,90) Varaždin (3,30) Jablonec (2,30)

20.00: (5,25) Vojvodina (3,85) Ajaks (1,58)

20.30: (1,42) Borac (4,30) Petrokub (7,00)

20.30: (2,90) Hapoel TA (3,05) Ludogorec (2,45)

20.30: (3,80) LNZ Čerkasi (3,30) Gent (1,95)

20.30: (1,17) Lugano (6,25) Dukađini (15,0)

20.30: (2,60) Žilina (3,30) Katovice (2,35)

20.45: (1,78) Bravo (3,50) Škendija (4,30)

20.45: (1,17) Madervel (6,50) Toršavn (14,0)

20.45: (1,17) Rijeka (6,50) Deri Siti (14,0)

20.45: (3,40) Runavik (3,65) Koper (1,95)

20.45: (1,45) Šelburn (4,00) Kalju (7,00)

21.00: (1,25) Partizan (5,70) UNA Strasen (9,50)

21.00: (2,25) Stjarnen (3,45) Ilves (2,90)

21.15: (2,25) Valur (3,30) Zrinjski (3,00)

*** kvote su podložne promenama