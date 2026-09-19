Partija šaha na derbiju kadeta: Partizan će žaliti za prečkom Prijovića i zicerom u finišu

Igran je 53. minut kad je golman crno-belih Luka Batinić ispucao loptu na protivničku polovinu, a Prijović je sa čuvarom na leđima uspeo da sa puno osećaja uputi lob udarac, Danilo Koljčević je već bio savladan, ali je lopta pogodila prečku. Još jednu dobru priliku, ekipa Miroslava Vulićevića imala je u 83. minutu kad je rezervista Viktor Dujaković šutirao sa sedam, osam metara, ali je pogodio Koljčevića u glavu.

Zvezda je, sa druge strane, odigrala napadački daleko najlošiju utakmicu. Najbolji strelac crveno-belih Mihajlo Radović koji je na prvih šest utakmica u kadetskoj ligi postigao neverovatnih 13 golova bio je potpuno odsečen. Stručni štab Partizana ga je dobro skautirao i time potpuno otupeo oštricu napada aktuelnog šampiona.

Imao je tim iz Ljutice Bogdana nekoliko situacija iz kontri, ali je nedostajao bolji završni pas, dok su pozicionoj igri sve svodilo na mlake pokušaje sa distance. Čak ni presing po kome je Zvezda poznata ove sezone i iz kojeg često dolazi do šanse za gol nije poremetio goste.

KADETSKA LIGA, SEDMO KOLO

Crvena zvezda - Partizan 0:0

Crvena zvezda: Koljčević, Papović (od 89. Krstevski), Jevtić, Toković, Tabački, Trpevski, Milošević (od 77. Kresoja), Vasiljević, Vušurović (od 57. Lazović), Radović (od 61. Đuranović), Marković

Partizan: Batinić, Žunić (od 90+1. Raonić), Soknić, Novakov, Milić (od 73. Božić), Ristić (od 73. Udić), Stamenić (od 81. Naumovski), Prijović, Mijušković, Tiodorović (od 46. Dujaković), Duljaj