Partija šaha na derbiju kadeta: Partizan će žaliti za prečkom Prijovića i zicerom u finišu
Vreme čitanja: 2min | sub. 19.09.26. | 14:40
Tvrda utakmica iza juga Marakane - 0:0
Prava pravcata partija šaha u derbiju kadeta. Ako je meč Crvene zvezde i Partizana u omladinskom uzrastu bio siromašan uzbuđenjima, onda je kadetski bio još slabiji. Videli smo utakmicu punu taktičkog nadmudrivanaj dva trenera i sa vrlo malo šansi. Izuzetno tvrda utakmica iza juga Marakane i meč završen bez golova (0:0).
Partizan je pokazao zbog čega je trenutno najbolja odbrana u ligi (primili samo dva gola). Parni valjak je uspeo u onome što je malo ko - da potpuno ukroti Zvezdin suludo efikasan napad. Do ove utakmice, ekipa koju predvodi Marko Milić je postigla 32 gola na šest utakmica, a na ovoj je ofanzivno potpuno anestezirana, čak Partizan ima više za čim da žali. Najpre zbog prečke Pavla Prijovića.
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Igran je 53. minut kad je golman crno-belih Luka Batinić ispucao loptu na protivničku polovinu, a Prijović je sa čuvarom na leđima uspeo da sa puno osećaja uputi lob udarac, Danilo Koljčević je već bio savladan, ali je lopta pogodila prečku. Još jednu dobru priliku, ekipa Miroslava Vulićevića imala je u 83. minutu kad je rezervista Viktor Dujaković šutirao sa sedam, osam metara, ali je pogodio Koljčevića u glavu.
Zvezda je, sa druge strane, odigrala napadački daleko najlošiju utakmicu. Najbolji strelac crveno-belih Mihajlo Radović koji je na prvih šest utakmica u kadetskoj ligi postigao neverovatnih 13 golova bio je potpuno odsečen. Stručni štab Partizana ga je dobro skautirao i time potpuno otupeo oštricu napada aktuelnog šampiona.
Imao je tim iz Ljutice Bogdana nekoliko situacija iz kontri, ali je nedostajao bolji završni pas, dok su pozicionoj igri sve svodilo na mlake pokušaje sa distance. Čak ni presing po kome je Zvezda poznata ove sezone i iz kojeg često dolazi do šanse za gol nije poremetio goste.
KADETSKA LIGA, SEDMO KOLO
Crvena zvezda - Partizan 0:0
Crvena zvezda: Koljčević, Papović (od 89. Krstevski), Jevtić, Toković, Tabački, Trpevski, Milošević (od 77. Kresoja), Vasiljević, Vušurović (od 57. Lazović), Radović (od 61. Đuranović), Marković
Partizan: Batinić, Žunić (od 90+1. Raonić), Soknić, Novakov, Milić (od 73. Božić), Ristić (od 73. Udić), Stamenić (od 81. Naumovski), Prijović, Mijušković, Tiodorović (od 46. Dujaković), Duljaj