Salahmanija brzo utihnula na obali Crnog mora, Rajs vadi kestenje iz vatre

Sa Salahom su očekivani veliki dometi i borba za titulu, a već je zaostatak šest bodova za liderom Galatasarajem, upravo pred veliki derbi šestog kola ove subote (19.00). Egipćanin očekivano ne može sam, imao dobar učivak na početku mandata u novom klubu, četiri gola na pet mečeva u šampionatu Turske, uz jednu asistenciju.

19.00: (3,25) Trabzon (3,60) Galatasaraj (2,15)

Prošle nedelje je Konja dobila šampiona iz 2022. godine sa 1:0, što je treći poraz u poslednja četiri meča. Podsetimo, Trabzon i Salaha gledaćemo ove jeseni u Beogradu protiv Crvene zvezde u Ligi konferencije.

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Olakšavajuća okolnost po domaćina je što Galata neće igrati sa prvom zvezdom, povređen je Nigerijac Viktor Osimen. Van stroja za četu Okana Buruka su i Mario Lemina, Vilfrid Singo i Kan Džan. Goste će u napadu da predvode Portugalac Rafael Leao i turski reprezentativac Bariš Jilmaz. Trabzonu fale dvojica, Ukrajinac Ruslan Malinovski i Okaj Jokušlu, dok je roviti Arsenij Batagov, sa malim šansama da zaigra. Salahu će u špicu društvo da pravi visoki Nigerijac Pol Onuaču.

Trabzon je bio uspešniji od Galatasaraja prošle sezone u šampionatu Turske, dobio ga je na svom terenu sa 2:1, dok je u Istanbulu bilo bez golova, kada je briljirao golman Andre Onana.

TURSKA 1 – 6. KOLO

Petak

Kašimpaša – Konja 0:0

Subota

16.00: (2,10) Čorum (3,40) Alanja (3,60)

16.00: (2,45) Kodžaeli (3,15) Gazijantep (3,05)

19.00: (1,67) Bašakšehir (3,90) Genčlerbirligi (5,00)

19.00: (3,25) Trabzon (3,60) Galatasaraj (2,15)

Nedelja

16.00: (2,60) Erzurum (3,30) Samsun (2,75)

16.00: (1,20) Fenerbahče (7,25) Ejup (12,0)

19.00: (4,10) Amed (3,70) Bešiktaš (1,85)

19.00: (2,35) Geztepe (3,45) Rize (2,95)

***kvote su podložne promenama