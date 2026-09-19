Salahmanija brzo utihnula na obali Crnog mora, Rajs vadi kestenje iz vatre
Vreme čitanja: 2min | sub. 19.09.26. | 14:43
Trabzon očajan na startu šampionata Turske, a možda i poslednja šansa da se vrati u borbu za krunu je duel sa šampionom Galatasarajem (19.00) koji dolazi bez prve zvezde Viktora Osimena
Kakva je samo euforija vladala ovog leta kada je Mohamed Salah, jedan od najboljih napadača u poslednjih desetak godina, svetla Enfilda zamenio za Trabzon i postao najplaćeniji fudbaler Evrope. Pretplatne karte su planule, prodaja dresova je porasla na obali Crnog mora, ali već dva poraza u pet kola šampionata Turske i eliminacija u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope od mađarskog vicešampiona Ferencvaroša upalili su alarm u klubu.
Otkaz je dobio Fatih Teke, a dugogodišnju saradnju je parafirao Nemac Tomas Rajs, koji je napustio klupu bugarskog Ludogoreca.
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Sa Salahom su očekivani veliki dometi i borba za titulu, a već je zaostatak šest bodova za liderom Galatasarajem, upravo pred veliki derbi šestog kola ove subote (19.00). Egipćanin očekivano ne može sam, imao dobar učivak na početku mandata u novom klubu, četiri gola na pet mečeva u šampionatu Turske, uz jednu asistenciju.
19.00: (3,25) Trabzon (3,60) Galatasaraj (2,15)
Prošle nedelje je Konja dobila šampiona iz 2022. godine sa 1:0, što je treći poraz u poslednja četiri meča. Podsetimo, Trabzon i Salaha gledaćemo ove jeseni u Beogradu protiv Crvene zvezde u Ligi konferencije.
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Olakšavajuća okolnost po domaćina je što Galata neće igrati sa prvom zvezdom, povređen je Nigerijac Viktor Osimen. Van stroja za četu Okana Buruka su i Mario Lemina, Vilfrid Singo i Kan Džan. Goste će u napadu da predvode Portugalac Rafael Leao i turski reprezentativac Bariš Jilmaz. Trabzonu fale dvojica, Ukrajinac Ruslan Malinovski i Okaj Jokušlu, dok je roviti Arsenij Batagov, sa malim šansama da zaigra. Salahu će u špicu društvo da pravi visoki Nigerijac Pol Onuaču.
Trabzon je bio uspešniji od Galatasaraja prošle sezone u šampionatu Turske, dobio ga je na svom terenu sa 2:1, dok je u Istanbulu bilo bez golova, kada je briljirao golman Andre Onana.
TURSKA 1 – 6. KOLO
Petak
Kašimpaša – Konja 0:0
Subota
16.00: (2,10) Čorum (3,40) Alanja (3,60)
16.00: (2,45) Kodžaeli (3,15) Gazijantep (3,05)
19.00: (1,67) Bašakšehir (3,90) Genčlerbirligi (5,00)
19.00: (3,25) Trabzon (3,60) Galatasaraj (2,15)
Nedelja
16.00: (2,60) Erzurum (3,30) Samsun (2,75)
16.00: (1,20) Fenerbahče (7,25) Ejup (12,0)
19.00: (4,10) Amed (3,70) Bešiktaš (1,85)
19.00: (2,35) Geztepe (3,45) Rize (2,95)
***kvote su podložne promenama