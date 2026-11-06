Partizan Mozzart Bet definitivno bez Kevarijusa Hejsa
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Vreme čitanja: 1min | pet. 06.11.26. | 18:43
Povreda ramena jača od želje
Kako je Mozzart Sport najavio ranije tokom dana, Partizan Mozzart Bet definitivno neće moći da računa na Kevarijusa Hejsa u duelu protiv Makabija iz Tel Aviva (TV Arenasport 2, 20.45).
Povreda ramena bila je jača od želje da zaigra, a kako je objavio klub iz Humske, njegovo stanje biće praćeno detaljno i novi pregledi zakazani su posle susreta sa Ponosom Izraela, kako bi se procenilo njegovo stanje za naredne utakmice.
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To znači da će crno-beli igrati praktično bez centra. Tonje Džekiri je povređen od ranije i uskoro bi trebalo da se vrati na parket, dok je posle ispadanja Kevarijusa Hejsa iz rotacije ostao samo još Žofri Lovernj. No, Francuz sve teže uspeva da isprati nivo Evrolige, intenzitet i brzinu igre koju traži Đoan Penjaroja. Sada će još veći teret pasti na leđa Nikole Tanaskovića, koji će zajedno sa Lovernjem verovatno izneti najveći teret na "petici".
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Hejs je solidno počeo sezonu sa 9,1 poenom uz četiri skoka i jednom blokadom za indeks korisnosti 10,7. Na terenu prosečno provodi 20 minuta.
Partizan Mozzart Bet posle devet kola ima skor 4-5, dok je Makabi na 2-7.