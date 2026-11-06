Partizan Mozzart Bet definitivno bez Kevarijusa Hejsa

Kako je Mozzart Sport najavio ranije tokom dana, Partizan Mozzart Bet definitivno neće moći da računa na Kevarijusa Hejsa u duelu protiv Makabija iz Tel Aviva (TV Arenasport 2, 20.45).

Povreda ramena bila je jača od želje da zaigra, a kako je objavio klub iz Humske, njegovo stanje biće praćeno detaljno i novi pregledi zakazani su posle susreta sa Ponosom Izraela, kako bi se procenilo njegovo stanje za naredne utakmice.