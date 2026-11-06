UŽIVO: Olimpijakos – Crvena zvezda, Nvora dominira

pet. 06.11.26. | 20:24

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EVROLIGA, 10. kolo

Olimpijakos – Crvena zvezda

Dvorana: Sunel arena (Atina)
Sudije: Karlos Peruga, Boris Rižik, Ig Tepenije

Olimpijakos: Miler Mekintajer, Vord, Plotas, Vezenkov, Papanikolau, Endiaje, Milutinov, Džozef, Hol, Končar, T. Džons, Furnije

Crvena zvezda: K. Džons, Vajler Beb, Batler, Davidovac, Karter, Dobrić, Izundu, Đurišić, Nvora, Koloko, Odželej, Moneke

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