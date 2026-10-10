Vinisijusovo ludilo: Čupao rivala za kosu, poništen mu gol, ne igra El Klasiko (VIDEO)

Iz edicije "možete li da poverujete". Imao je Vinisijus Žunior kroz karijeru razne bubice, gafove, ispade, divljaštva, ali ono što je uradio večeras protiv Viljareala u osmom kolu španske Primere kategorizovaćemo u najnoviji nivo brazilčevog ludila.

Dok planetom kolaju teorije zavere da Vinisijus više nije Vinisijus, da je otet i da već nedeljama gledamo njegovog dvojnika koji ne zna da igra fudbal, dok navijačke ankete pokazuju da publika priželjkuje Jana Diomandea i da joj je reprezentativac Brazila dojadio, pritisak u Vinisijusovoj glavi, nesumnjivo je ogroman.