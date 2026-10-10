Vinisijusovo ludilo: Čupao rivala za kosu, poništen mu gol, ne igra El Klasiko (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | sub. 10.10.26. | 22:58
Brazilac prevazišao sebe...
Iz edicije "možete li da poverujete". Imao je Vinisijus Žunior kroz karijeru razne bubice, gafove, ispade, divljaštva, ali ono što je uradio večeras protiv Viljareala u osmom kolu španske Primere kategorizovaćemo u najnoviji nivo brazilčevog ludila.
Dok planetom kolaju teorije zavere da Vinisijus više nije Vinisijus, da je otet i da već nedeljama gledamo njegovog dvojnika koji ne zna da igra fudbal, dok navijačke ankete pokazuju da publika priželjkuje Jana Diomandea i da joj je reprezentativac Brazila dojadio, pritisak u Vinisijusovoj glavi, nesumnjivo je ogroman.
Izabrane vesti
I taman kada smo pomislili da ga je skinuo, da će gol koji mu je spakovao Džud Belingem resetovati jedno od najboljih levih krila planete, desilo se pomračenje uma koje je apsolutno pogoršalo postojeće stanje stvari.
Vinisijus je slavio gol, ali VAR soba je intervenisala. Ispostavilo se da je u začetku Realove kontre, Vini povukao Nejtana Salibu za kosu. A zna se šta sleduje za čupanje rivala. Vinisijus je dobio crveni karton zbog kojeg je momentalno pobesneo na sudiju. Ne znamo samo sa kojim pravom, jer se na snimku jasno vidi šta je uradio. Krivica nije upitna i zato deluje sasvim izvesno da će propustiti El Klasiko 25. oktobra.
Propozicije La Lige govore da se igrač sankcioniše jednom utakmicom neigranja ako je crveni karton došao u uobičajenom slučaju. Međutim, najmanje dve utakmice suspenzije sleduju igraču koji je crveni zaradio u situaciji u kojoj nije imao mogućnost da igra loptom. A imamo i odeljak koji kaže da će zabrana igranja većeg broja utakmica biti izrečena ako je prekršaj teže prirode koje podrazumeva nasile ili ozbiljno nesportsko ponašanje. Procenite i sami šta Vinisijus zaslužuje.
Real Madrid 18. oktobra igra protiv Sevilje, a za dve nedelje ide na noge Barseloni čiji napad deluje nezaustavljivo. Gotovo sigurno bez Vinisijusa.