Virus pokosio ĆFR Kluž pred gradski derbi

U odloženom meču četvrtog kola danas (19.30) se sastaju gradski rivali. Oba tima su imala skroman start, Studenti su peti sa dve vezane pobede, dok je ĆFR Kluž tek osmi. Na kormilu nekadašnjeg višestrukog šampiona Rumunije, kada je ovaj tim s klupe predvodio Dan Petresku, vratio se Marijus Šumudika, trener koji je vodio ovaj klub kada je igrao sa Crvenom zvezdom pre nekoliko godina u plej-ofu za Ligu Evrope.

19.30: (2,35) Kluž (3,45) Univerzitatea Kluž (2,95)

Za Kluž odličan učinak na startu sezone ima iskusni srpski napadač Stefan Dražić, koji je na osam utakmica postigao već pet golova. Odlične dve sezone je imao Srbin na Kipru u dresu APOEL-a, prošle sezone je dao 11, a pretprošle devet golova, što mu je donelo transfer u Transilvaniju. Pre toga je dvocifren broj pogodaka u šampionatu imao u mađarskom Mezokovešdu. U Srbiji je branio boje Javora i Voždovca.

Univerzitate je imala loš niz, čak tri vezana poraza, ali posle toga dve pobede proteklog meseca i najava boljih dana za vicešampiona Rumunije, koji sa klupe predvodi iskusni italijanski strateg Kristijano Bergodi, koji dugo radi u rumunskom fudbalu. Pohvalio je Italijan gradskog rivala.

“Šumudika je veoma dobar trener, veliki motivator. Ima veoma dobre igrače u napadu kao što su Dražić, Bilibok. Sada igraju sa trojicom pozadi. Otkad je stigao Šumudika, tim igra drugačije. Mislim da smo i mi i oni ekipe za plej-of”, rekao je Bergodi.

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Problem za Šumudiku i ĆFR Kluž je bolest čak šestorice igrača ove nedelje. Među njima je i naš Dražić.

“Ove nedelje smo imali šestoricu igrača sa gripom, virusima, bolovima u grlu, groznicom… Nismo u punoj snazi, neke od njih sam pustio da izostanu s treninga dan-dva. Nalić, Braun i Dražić nisu trenirali. Videćemo da li mogu da se oporave. Jasno je da ne mogu da pruže 100 odsto i ako igraju“, rekao je Šumudika.

Za gradski derbi, Šumudika neće moći da računa ni na Lorenca Biliboka, pozvanog u mladu reprezentaciju Rumunije koji se tek na dan utakmice vratio iz Španije gde su naše komšije doživele katastrofu (1:7).

RUMUNIJA 1 – ODLOŽENI MEČ 4. KOLA

Četvrtak

19.30: (2,35) Kluž (3,45) Univerzitatea Kluž (2,95) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama