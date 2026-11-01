Vlahovićev sedmi gol u Turskoj, više će se pričati o šamaru koji je dobio (VIDEO)

Sada se u strelce bivši golgeter Juventusa upisao na početku drugog poluvremena. Dugo je trajala akcija istanbulskih Orlova, koji su sa većim brojem igrača napali po desnom krilu. To je poremetilo Kasimpašinu odbranu, u preuzimanjima Vlahović je ostao sam u srcu šesnaesterca, a reprezentativac Paname Mičel Muriljo ga je proigrao pravovremeno. Posle toga Srbinu nije bilo teško da duplira prednost.

Ipak, to nije jedina situacija o kojoj će se narednih dana pričati u Turskoj. Nažalost, ponovo je Vlahović dobio udarac od strane protivnika na koji su u VAR sobi zažmureli. Usporeni snimak jasno pokazuje da je tunišanski štoper Adem Arus namerno ošamario Vlahovića posle jednog duela, za šta se u drugim situacijama u Superligi Turske pokazivao crveni. Ovog puta Arus je ostao u igri, a kasnije je Kasimpaša uspela da se isčupa i izbegne poraz.

Bešiktaš je inače vodio od 28. minuta, kada je Ridvan Julmaz u šesnaestercu proigrao Leandra Trosara, a Belgijanac konačno prekinuo post i dao gol posle skoro dva meseca. Nije tajna da su Turci očekivali mnogo više od bivšeg fudbalera Arsenala, ali možda ga ovaj pogodak prodrma.

Između dva gola gostiju videli smo i jedan Vlahovićev slalom u šesnaestercu. Na negovu žalost, defanzivci Kasimpaše su se skupili na vreme i sprečili su ga da pošalje loptu ka golu.

18.00: (2,75) Genčlerbirligi (3,35) Alanja (2,55)

Dva gola prednosti ipak nisu bili dovoljni da navijači Bešiktaša mogu mirno da odgledaju kraj utakmice. U 60. minutu ta prednost je prepolovljena, pošto je Klaudio Vink uspeo da glavom savlada Aleksandera Nibela iz teške pozicije, posle odličnog centaršuta Harisa Hajradinovića.

Taj gol je domaćinu dao dodatni vetar u leđa. Pretio je preko Elsona Mendeša, posle kornera u 79. minutu mu je poništen gol zbog faula, a u 87. minutu konačno je Kasimpaša stigla do tog toliko željenog izjednačenja. Ponovo je postigla gol glavom, ovog puta Markus Raferti, posle centaršuta Kerema Demirbaja.

Naravno, pitanje je da li bi se sve ovo desilo da je Arus isključen. Sa igračem više Bešiktašu bi bilo mnogo lakše da sačuva vođstvo. Ovako, žaliće u Istanbulu za prosutim bodovima, nema sumnje žaliće se i na sudiju Rešata Onura Džoškunsesa, ali ništa im to neće vredeti. Posle ovog kola Galatasaraj je pobegao Bešiktašu na +6, Amed na +4, a Trabzon na +3...

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TURSKA 1 – 10. KOLO

Petak

Konja - Galatasaraj 0:4 (0:2)

/Osimen 12, Akgun 28, Batrakov 49, Leao 55pen/

Subota

Erzurum - Čorum 1:3 (0:1)

/Diabate 74 - Sojundžu 20, Ramirez 71, 78p/

Kodžaeli - Rize 0:0

Fenerbahče - Gectepe 1:2 (1:0)

/Genduzi 45+1 - Armstrong 76, Enrike 78/

Nedelja

Amed – Ejup 5:1 (3:0)

/Krasnići 13, Orban 35, Bale 42, 51, 83pen – Abdulahi 73/

Bašakšehir – Samsun 5:2 (3:1)

/Šomurodov 10, Skov Olsen 25, Bajram 41, Ba 75, Fajzulajev 90+1 – Kulibali 22, Tavsan 84/

Trabzon – Gazijantep 2:0 (1:0)

/Savić 45+2, Muči 61/

Kasimpaša – Bešiktaš 2:2 (0:1)

/Vink 60, Raferti 87 – Trosar 28, Vlahović 47/

Ponedeljak

18.00: (2,75) Genčlerbirligi (3,35) Alanja (2,55)

***kvote su podložne promenama