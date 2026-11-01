Aftokrátoras vlada Solunom! Vulkan Aleksandrija progutao Željkov PAO

Ekipa Vasilisa Spanulisa ostvarila je veličanstvenu pobedu i prekinula niz od osam poraza od Zelenih, u petom kolu grčkog prvenstva, posle sudara koji je imao gotovo sve što jedan veliki derbi može da ponudi... Od fantastične atmosfere u Aleksandriju i tenzija na tribinama, preko izuzetne šuterske predstave domaćina, do dramatične završnice u kojoj je tim Željka Obradovića uspeo da nadoknadi dvocifren zaostatak (68:80) i preokrene rezultat. Ipak, poslednja reč pripala je Arisu, koji je velikim trijumfom dodatno podigao temperaturu u Solunu.

Gori Solun, Aleksandrija je proključala jer je Aris priredio jednu od onih košarkaških večeri koje se dugo pamte! Pred krcatim tribinama čuvene dvorane Nikos Galis (originalni naziv Aleksandrio Melatron pr. au) koje su od prvog minuta nosile domaće košarkaše, uz mnogo emocija i tenzija, Aftokrátoras (u prevodu: Car) je na kolena bacio jednog od najvećih favorita za evropsku titulu – Panatinaikos Željka Obradovića (101:91).

Panatinaikos je definitivno u blagoj rezultatskoj krizi... Samo dva dana posle poraza od Anadolu Efesa u Istanbulu (68:83) doživeo je novi udarac. Istina, dva vezana neuspeha još nisu razlog za ozbiljnu uzbunu, ali za ekipu koja je sezonu započela sa najvišim ambicijama predstavljaju dovoljno ozbiljno upozorenje za kompletnu ekipu da nikog ne sme da potceni i da svaka utakmica mora da bude na adekvatnom nivou. Od prvih minuta bilo je jasno da Panatinaikos čeka veoma neprijatno gostovanje. Tribine Aleksandrija bile su ispunjene do poslednjeg mesta i, kako to obično vole da kažu ljudi - igla nije imala gde da padne! Navijači Arisa napravili su fantastičnu atmosferu, a domaći košarkaši nošeni takvom energijom odigrali su susret sa agresivnom odbranom i velikim zalaganjem. Aris je prvu četvrtinu dobio sa 18:15, a u drugoj nastavio da održava prednost zahvaljujući izvanrednom šutu za tri poena, zbog čega je Obradović već u ranoj fazi utakmice morao da potroši dva tajm-auta, u pokušaju da pronađe rešenje za raspoloženog protivnika. Solunski tim je tokom prvog poluvremena pogodio čak sedam trojki iz 11 pokušaja, odnosno šutirao sa 63,6 odsto uspešnosti! Posebno je dobro koristio greške gostiju, pa je iz 12 izgubljenih lopti Panatinaikosa postigao čak 25 poena. Uprkos svemu, atinski tim uspevao je da ostane dovoljno blizu, pre svega zahvaljujući individualnom kvalitetu svojih košarkaša. Na poluvremenu je na semaforu stajalo 46:44 za Aris, dok su utakmicu pratile velike tenzije na parketu i negodovanje sa tribina koje je pratilo završetak druge četvrtine. Početkom nastavka Panatinaikos je nakratko poveo, ali je odgovor Arisa bio odličan. Met Morgan je preuzeo odgovornost u napadu, domaćin ponovo stekao osam poena prednosti, a zatim uspeo da odbije još jedan pokušaj gostiju da potpuno preokrenu tok susreta. Adam Mokoka i Vasilis Toliopulos dali su važan doprinos, dok je Kostas Adetokunbo imao značajnu ulogu u odbrani. Aris je zahvaljujući balansu na oba kraja parketae treću četvrtinu završio sa 79:68 u rukama, a početkom poslednje deonice stigao i do maksimalnih 80:68. Delovalo je da Spanulisova ekipa ima utakmicu pod kontrolom, a onda je sve maltene palo u vodu...

Panatinaikos je zaigrao znatno agresivnije, Matijas Lesor je iznuđivao prekršaje i bio siguran sa linije slobodnih bacanja, dok je Branku Badio pogodio važnu trojku za 82:79 u 34. minutu. Domaći košarkaši počeli su da gube sigurnost u napadu, a gosti su osetili priliku da potpuno preokrenu utakmicu. Usledila su dva uzastopna pogotka Geršona Jabuselea za tri poena i Panatinaikos je poveo sa 85:84! Od završetka treće četvrtine Obradovićeva ekipa napravila je seriju 17:5, nadoknadila 12 poena zaostatka i potpuno utišala dvoranu. Sve ono što je Aris gradio tokom prethodnih 30 minuta odjednom je bilo dovedeno u pitanje... Ipak, domaćin je pronašao odgovor kada je bilo najvažnije i na kraju sačuvao zlata vrednu pobedu! Mokoka je pogodio slobodno bacanje, Jabusele potom propustio priliku da poveća prednost gostiju sa penala, a Morgan pogodio izuzetno važnu trojku uz prekršaj Kendrika Nana, koji je večeras bio krajnje indisponiran u fazi napada. Aris je ponovo preuzeo vođstvo i na nešto više od tri minuta pre kraja imao 90:85. Bio je to trenutak u kojem se utakmica definitivno okrenula na stranu solunskog velikana. Erik Lidel je zatim pogodio težak šut pri isteku napada, potom asistirao Kemu Birču u tranziciji za 94:86, a kada je Toliopulos pogodio trojku u završnici, slavlje na tribinama moglo je da počne. Panatinaikos više nije imao snage za još jedan povratak.