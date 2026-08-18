Vojvodini 1.100.000 evra od transfera Miloševića
Vreme čitanja: 2min | uto. 18.08.26. | 18:30
Štutgart dogovorio sa Italijanima obeštećenje od 8.000.000 evra, ali 15 odsto ide novosadskom timu
Koliko su bitni procenti od narednog transfera kod prodaje mladih igrača ponovo se ispostavilo i u slučaju Vojvodine i Jovana Miloševića. Iako se Novosađani nisu rado rastali sa talentovanim napadačem u leto 2023. godine, momak iz Čačka je po svaku cenu želeo da napusti crveno-beli kolektiv, pa je Vojvodina brzo morala da pronađe adekvatnu ponudu koja bi koliko-toliko sanirala gubitak jednog od najperspektivnijih fudbalera u klubu.
Iako je Milošević tada imao tek jednu sezonu seniorskog fudbala iza sebe, Lale su od Štutgarta uspele da izvuku 1.100.000 evra, uz 15 odsto od naredne prodaje, u nadi da će se mladi centarfor razvijati projektovanom putanjom.
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Iako među Švabama nikada nije dobio adekvatnu priliku, na pozajmicama, pogotovo onoj u Humskoj, Vošino dete pokazalo je svu raskoš svog talenta, a pritom izborilo i transfer u Udineze, koji je za njegovo dovođenje izdvojio pozamašnu cifru od 8.000.000 evra.
Međutim, osim Štutgartu, kojem će pripasti 6.800.000 evra i 10 odsto od naredne prodaje, deo kolača, odnosno identična cifra koliko je iznosio i inicijalni prelazak golgetera sa Karađorđa na Mercedes-Benc arenu (1.200.000 evra), leći će u kasu Vojvodine. Nije ovo ni prvi, a verovatno neće biti ni poslednji put da Novosađani na ovaj način ostvaruju profit.
Godinama su fudbaleri, često baš oni ponikli u omladinskom pogonu, donosili kasniji profit Lalama kroz procente. Sada je isto učinio i Jovan Milošević, a uskoro bi Voša mogla da se raduje još jednom transferu svog nekadašnjeg produkta, ukoliko se spekulacije ostvare i Mihailo Ivanović ovog leta promeni sredinu i napusti Milvol.
Međutim, prema informacijama iz tamošnjih medija, klub iz istočnog Londona ne namerava da pusti 21-godišnjeg napadača ispod cifre od 12.000.000 evra – muzika za uši čelnika Stare dame.