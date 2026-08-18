Vojvodini 1.100.000 evra od transfera Miloševića

Koliko su bitni procenti od narednog transfera kod prodaje mladih igrača ponovo se ispostavilo i u slučaju Vojvodine i Jovana Miloševića. Iako se Novosađani nisu rado rastali sa talentovanim napadačem u leto 2023. godine, momak iz Čačka je po svaku cenu želeo da napusti crveno-beli kolektiv, pa je Vojvodina brzo morala da pronađe adekvatnu ponudu koja bi koliko-toliko sanirala gubitak jednog od najperspektivnijih fudbalera u klubu.

Iako je Milošević tada imao tek jednu sezonu seniorskog fudbala iza sebe, Lale su od Štutgarta uspele da izvuku 1.100.000 evra, uz 15 odsto od naredne prodaje, u nadi da će se mladi centarfor razvijati projektovanom putanjom.