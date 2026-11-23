Dvojica najpoznatijih su pokojni Fredi Rinkon i Adolfo Valensija. Obojica su bili članovi reprezentacije Kolumbije koja je u velikom stilu izborila plasman na Mundijal 1994. godine u Americi. Adolfo, poznat pod nadimkom „El Tren“ – Voz. Masa puta ubrzanje, neverovatne fizičke predispozicije. Dogurao do dresa Bajerna, ponos rodnog kraja, za kog se smatralo da niko više neće moći da ponese tako upečatljiv nadimak. A onda se pojavio – Kevin Viveros, trenutno najbolji strelac brazilskog šampionata sa 21 golom u dresu Atletiko Paranaensea.

©Guliverimages/ xHeulerxAndreyx spp-en-HeAn-HADE6679

Odrastao u paklu Buenaventure, gledao je grad paralisan od štrajkova, noću nije mogao da spava od pucnjave i bio je primoran da sa 14 godina napusti majku i ode u kamp Amerike iz Kalija. Neretko mu se dešavalo da klub ne može da mu priušti ni novac za užinu, a kamoli nešto više. Nekako se dogegao do prvog tima, ali ničim nije zapao za oko. Amerika ga je slala na pozajmice u kolumbijsku drugu ligu, došao je čak i do U20 reprezentacije, ali ozbiljna opcija za špic nikada nije bio.

Do 21. godine u čitavoj seniorskoj karijeri imao je svega dva postignuta gola, pa ga sa tom statistikom niko nije ni razmatrao. Kako u Kolumbiji za njega niko nije ni čuo, rešio je da prihvati poziv iz Venecuele. U tom momentu, zemlje koja je pogođena međunarodnim sankcijama na naftni sektor i gde se dešava masovna migracija nije delovala kao obećvajuća destinacija, ali za Kevina nije bilo druge opcije za odlazak.

Bio je to njegov poslednji pokušaj da bilo šta napravi od karijere, a nalaženje običnog posla kojim bi prehranio porodicu je već uveliko trajalo. Neka rezervna opcija je morala postojati ukoliko kao fudbaler definitivno propao.

"Kada sam igrao u kolumbijskoj drugoj ligi, pre nego što sam otišao u Venecuelu, ozbiljno sam razmišljao da ostavim fudbal. Nisam zarađivao dovoljno, a želeo sam da izvučem porodicu iz bede. Mislio sam da je vreme da nađem običan posao i počnem da donosim pravi novac u kuću. Karabobo u Venecueli je bio moj poslednji pokušaj... Rekao sam sebi: 'Ili ćeš sada uspeti, ili je gotovo'“, prisetio se Viveros u jednom od intervjua.

Odlazak u jednu od najsiromašnijih zemalja Južne Amerike ispostavio se kao savršen potez. Na 34 utakmice postigao je 21 gol i bio najbolji strelac lige. Karta za povratak u Kolumbiju bila je čekirana, zvao ga je Deportivo Kali. Međutim, posle samo nekoliko meseci, Kevin se posvađao sa upravom oko neisplaćenih zarada. Ljut i razočaran, mimo svake logike, zaputio se ka Evropi, i to, ni manje ni više u - Bosnu i Hercegovinu. Leta 2023. godine, kao totalni anonimus sa 23 godine na leđima i samo jednom dobrom sezonom u karijeri potpisao je za Sarajevo.

©Guliverimages/ (AP Photo/Ivan Valencia)

Bila je to jedna od najbizarnijih epizoda. Rukovodioci kluba sa Koševa na čelu sa predsednikom Ismirom Mirvićem rešili su da kupuju igrače iz Južne Amerike, pa je pored Viverosa došao i nekadašnji igrač Udinezea Adalberto Penjaranda. Očekivalo se da Kevin bude prva opcija u napadu, ali je za čitavu sezonu odigrao svega – devet minuta, i to protiv gruzijskog Torpedo Kutaisija u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Ubrzo je na klupu seo novi trener i preselio ga na tribine. Ostao je čak i bez broja na dresu (njegov broj je dodeljen drugom igraču) dok je čekao zimski prelazni rok kako bi mogao da napusti klub.

Kako niko nije želeo da plati obeštećenje, u obzir je dolazila samo pozajmica. Viveros je posle svega otišao u La Ekidad iz Bogote, gde je odmah počeo da trese mreže i time privukao pažnju Atletiko Nasionala. Na kraju balade, Sarajevo je izboksovalo jedan od najvećih transfera u istoriji kluba. Pozajmica je iznosila 150.000 dolara, a kako je snažni kolumbijac postajao sve bitniji igrač, aktivirana je opcija otkupa za 2.260.000 evra.

🍂🍂🍂🍂🍂

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Tvoj tim povede sa dva razlike i tip kec ili dvojka je odmah prošao

🍂🍂🍂🍂🍂

Potpuno paradoksalno, neuspešni izlet u Evropu bio mu je savršena odskočna daska. Sa Nasionalom je osvojio titulu prvaka Kolumbije, Kup i Superkup, a u Kopa Libertadores 2025. godine zablistao je sa četiri pogotka u grupnoj fazi, čime je skrenuo pažnju jačih klubova iz Južne Amerike. Samopouzdanje mu je bilo nikad jače i tako je nastao nadimak „El Tren“.

„Ljudi me pitaju zašto me zovu 'El Tren'. To je zato što se na terenu ničega ne plašim. Odrastao sam u uslovima gde strah nije bio opcija. Voz uvek ide pravo, direktno ka svom cilju. Ko god mi stane na put, ja ga pregazim. Taj mentalitet sam doneo sa ulica Buenaventure".

©Guliverimages/ xSportsxPressxPhotox Sportspressphoto_SPR215249

Kolumbijski voz je od juna 2025. godine počeo da ruši sve pred sobom. Brazilski drugoligaš Atletiko Paranaense ga je doveo za 4.200.000 evra, čime je postao najskuplje pojačanje u istoriji kluba iz Kuritibe. Najpre su ga pratile kritike, da bi kasnije postao ključan faktor u plasmanu u elitni rang. Kada se pričalo da je dovoljno dobar samo za niži rang, usledila je eksplozija u ovoj sezoni. Počeo je nešto sporije (jedan gol na prvih sedam utakmica), a onda su nastradali Kruzeiro, Kuritiba i Botafogo. Kevin Viveros je pomahnitao i počeo da štanca golove kao na traci.

Trenutno ima gol više od Pedra iz Flamenga (21:20) dva kola pre kraja. On je taj zbog koga se Atletiko Paranaense, mimo svake logike, nalazi na mestima koja ga vode u kvalifikacije za Kopa Libertadores (trenutno su peti na tabeli). Letos se pričalo da je želja nekih premijerligaša (Globo Esporte je pominjao Sanderlend), a kao nagrada za neverovatnu sezonu – stigao je poziv selektora Kolumbije Nestora Lorenca i debi protiv Meksika.

Kako veli, ne žuri mu se u Evropu jer ne želi ponovo da nestane sa radara kao što je to bio slučaj u Sarajevu, ali s obzirom na to u kakvoj formi trenutno igra, veoma su male šanse da će sledeće sezone biti u istom dresu.

Kao dečak u Buenaventuri sate je provodio trčeći i igrajući fudbal bos po dubokom, vlažnom pesku uz obalu Pacifika. To ga je fizički očvrsnulo toliko da nije morao da ide u teretanu, ali ga je ujedno i učinilo ovakvim igračem kakav je danas.

"U Buenaventuri smo fudbal učili na pesku. Nismo imali lepe terene sa travom. Često smo igrali bosi ili u kopačkama koje su bile potpuno pocepane. Kada bi se kopačke raspale, krpili smo ih kako smo znali jer moja porodica nije imala novca da mi kupi nove. Taj pesak mi je dao snagu u nogama koju danas imam, naučio me je da na terenu uvek moraš da kopaš za svaki metar“.

Nekim čudnim putevima, od lučke sirotinje i igranja u nestabilnoj sredini kakva je Venecuela, pa sve do sarajevske mahale, Kevin Viveros je došao do toga da bude jedan od najcenjenijih napadača u Brazilu i stigne do dresa reprezentacije Kolumbije. Baš zbog svega toga, ovo što je napravio je još veće.