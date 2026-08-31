Rivero se iz Zvezde vratio u Španiju, Valensija ga "nagradila" jednomesečnim ugovorom

Iskusni visoki igrač u Španiju stiže iz Crvene zvezde, gde je proveo čitavu proteklu sezonu. Ipak, zbog velikih problema sa povredama, u dresu crveno-belih upisao je svega devet nastupa u svim takmičenjima, beleživši u proseku 4,8 poena i 1,7 skokova za nešto manje od 10 minuta provodnih na parketu.

Jasno je samo iz ovih brojki da je sezona Rivera bila daleko ispod očekivanja pa i nije čudo što neće biti više u Zvezdi gde ga je zamenio Džonatan Motli. Rivero je došao u Crvenu zvezdu prošlog leta iz Makabija gde je igrao dve sezone, pre toga je dve sezone proveo u Valensiji, kao i u San Pablo Burgosu.

Tokom karijere osvajao je dva puta FIBA Ligu šampiona, ali česte povrede su mu usporile karijeru, a to je bio i primarni problem kada je bio u Crvenoj zvezdi.