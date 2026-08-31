Rivero se iz Zvezde vratio u Španiju, Valensija ga "nagradila" jednomesečnim ugovorom
Vreme čitanja: 2min | pon. 31.08.26. | 16:33
Hasijel Rivero pokušaće da se izbori dugoročni ugovor u ekipi koja je prošle sezone igrala završni turnir u Evroligi
Krilni centar Hasijel Rivero zvanično se vratio u Valensiju, sa kojom je potpisao kratkoročni, jednomesečni ugovor pred sam početak takmičarske 2026/27. sezone. Kubanski košarkaš stižе kao privremeno pojačanje kako bi pomogao timu tokom pripremnog perioda i u uvodnim zvaničnim utakmicama nove kampanje.
Riveru će ovo biti drugi mandat u Valensiji, pošto je za španski klub već nastupao u periodu od 2021. do 2023. godine. Tokom prvog boravka u Valensiji odigrao je ukupno 105 utakmica, uz prosečan učinak od 10,8 poena, 4 skoka i indeks korisnosti 12,2, a u oktobru i decembru 2022. godine bio je proglašavan za najkorisnijeg igrača meseca u ACB ligi.
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Iskusni visoki igrač u Španiju stiže iz Crvene zvezde, gde je proveo čitavu proteklu sezonu. Ipak, zbog velikih problema sa povredama, u dresu crveno-belih upisao je svega devet nastupa u svim takmičenjima, beleživši u proseku 4,8 poena i 1,7 skokova za nešto manje od 10 minuta provodnih na parketu.
Jasno je samo iz ovih brojki da je sezona Rivera bila daleko ispod očekivanja pa i nije čudo što neće biti više u Zvezdi gde ga je zamenio Džonatan Motli. Rivero je došao u Crvenu zvezdu prošlog leta iz Makabija gde je igrao dve sezone, pre toga je dve sezone proveo u Valensiji, kao i u San Pablo Burgosu.
Tokom karijere osvajao je dva puta FIBA Ligu šampiona, ali česte povrede su mu usporile karijeru, a to je bio i primarni problem kada je bio u Crvenoj zvezdi.