Za koga će da se gine kad ne bude Mesija?

Mada još nije osvanulo ono "BREAKING", niti je ozvaničeno da je sinoćno finale bilo poslednje za Mesija u reprezentativnoj karijeri, ceo svet veruje da je tako. I verovatno je u pravu... Jer hteo je Mesi u penziju i posle Katara, a teško je zamislivo da će čovek koji je u proseku trčao tek nekih pet kilometara po utakmici, predvoditi Argentinu i kada zagazi u petu deceniju života. Jednostavno, nije realno. Poslednji put, Leo je vanvremenskim talentom pljunuo u lice biologiji, na suvi kvalitet izvukao osam golova i četiri asistencije (od ukupno 19 golova Skalonete), odveo je u finale, ali nije bilo dovoljno za odbranu pehara, pa ni za pristojniji fudbalski utisak u borbi za trofej koja će, bez obzira na rezultatski skromnih 1:0, ostati upamćena kao najneujednačenija u istoriji.

I zato je, najrealnije i najaktuelnije pitanje, šta će Argentina kada ode najveći? Šta će kada ne bude bilo matice oko koje se sve vrti, svi okupljaju i za koju je svaki saigrač spreman momentalno da se pobije, prolije krv, pogine?

"Hajde da poginemo da bi Mesi osvojio sve", bila je mantra Gaučosa u Kataru. I taj idolopoklonski, harizmatski fanatizam odveo je Argentinu na krov sveta. Ništa se nije promenilo u Americi. Osim što je ekipa ostarila, što nije mogla ni trkački, ni fudbalski da izazove Španiju.

Lionel Mesi i Argentinci (©AFP)

Fudbal u znaku jednog čoveka, fudbal sa ultimativnim planom da svi ostali budu podređeni glavnom glumcu, biće formatiran i zaboravljen. Argentina će morati da se menja... Iz korena.

Da li će Lionel Skaloni kojem ugovor ističe u decembru ostati ili ne, druga je tema. Sa Skalonijem ili bez njega, trostruki prvak sveta, dobiće novo lice. Neće se u tunelu Argentinci razdvajati kao more pred Mojsijem i čekati Mesija da stane na čelo kolone kako bi se ona pokrenula. Toj auri sinoć je istekao rok trajanja.

Znamo kakav je fudbal Argentina igrala sa Mesijem. Metodični napadi kontrolisanog tempa, neretko s namerom usporeni ritam, kako bi se Leu ostavio prostor za dar-mar između linija. Posle božje levice, Argentina će se prirodno ubrzati i postati agresivnija (ne mislimo na sinoćnu fizičku agresivnost od koje svakako neće odustati). Sa Mesijem u 40. godini života svaki pokušaj timskog presinga bio je osuđen na propast. U tom segmentu reprezentacija bi morala da postane homogenija, manje zavisna od čistog majstorstva jednog čoveka.

Jasno je i da Argentina ne može da traži Leovog prirodnog naslednika. Takvi se rađaju jednom u nekoliko decenija. U raznoj argentinskoj deci, prilično nerealno, fanatično i više emocionalno nego racionalno, javnost je želela da vidi Mesijeve obrise. Tijago Almada, Klaudio Ečeveri, Valentin Karboni, Luka Romero, Alehandro Garnačo... Od pomenutih, jedio je Almada (i to kao epizodista) video terena u Americi, ostatak nije blizu standarnog mesta u A reprezentaciji. Dakle, priča o nasledniku, za sada, ne pije vodu i Mesijev uticaj moraće da se prelije na nekolicinu fudbalera.