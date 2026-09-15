Radujko: Zašto ne bi neki od srpskih klubova zaigrao u tom finalu

Posle Evropskog prvenstva za mlade, u koorganizacji sa Albanijom, Srbija je dobila još jedno veliko priznanje od Evropske fudbalske federacije - organizaciju finala Lige Evrope za 2029. godinu.

Utakmica će biti odigrana na Nacionalnom stadionu, koji je još u fazi izgradnje, a svoje utiske o ovoj vesti iz Soluna za sajt FSS preneo je generalni direktor Branko Radujko.

"Reč je o drugom po značaju, atraktivnosti i prestižu finalu evropskih klupskih takmičenja, odmah posle Lige šampiona, čije će se finale te godine igrati nedelju dana kasnije na Kamp Nou u Barseloni. A pre toga, finale Lige Evrope na Nacionalnom stadionu u Beogradu. To je ogromna stvar za sve nas i još jedna potvrda velikog poverenja koje smo stekli. Posle odlično organizovanog Kongresa UEFA u Beogradu i poverenja koje smo dobili za organizaciju Evropskog prvenstva za mlade reprezentacije 2027. godine, sada nam je poveren još jedan impresivan fudbalski događaj. Sasvim sigurno svi možemo da budemo ponosni, imamo mnogo razloga za to, ali nas, naravno, očekuje i veliki posao, baš kao što je veliki rad bio neophodan da bismo uopšte došli do ovakve odluke", izjavio je Radujko.