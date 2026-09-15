Galinari ogorčen Lenardom: Uvalio me je u problem, treba da plati 50.000.000 dolara

Premalo, ako pitate Galinarija. "Od 50.000.000 dolara, on mora da plati samo 700.000. Mislim da bi trebalo da plati u celosti."

Epilog cele priče je kazna od 30.000.000 dolara za Kliperse, gubitak pet pikova prve runde na draftu i jednogodišnja suspenzija za vlasnika Stiva Balmera . S druge strane, Leonard će morati da plati 700.000 dolara.

U najnovijoj epizodi svog podkasta "A Cresta Alta", Galinari je prokomentarisao zaključke istrage koju je NBA sprovela povodom Klipersa i dodatne kompenzacije garantovane njihovoj zvezdi. Liga je presudila da je franšiza zaobišla pravila o seleri kepu favorizovanjem sponzorskih ugovora između Lenarda i kompanija povezanih sa Klipersima.

Za Italijana je, međutim, ova priča i lične prirode. Leta 2019. godine, Lenard je izabrao Kliperse nakon osvajanja titule sa Torontom, ali je od franšize tražio da napravi tim sposoban da se odmah bori za vrh. Los Anđeles je doveo Pola Džordža iz Oklahoma Sitija, a u zamenu je poslao Šeja Gildžesa Aleksandera, pet pikova prve runde i Galinarija, koji je u Klipersima prethodno završio svoju najbolju NBA sezonu sa prosekom od 19,8 poena.

To je sve promenilo.

"Kavaj je promenio putanju moje karijere, uvalio me je u problem tako što me je poslao van Los Anđelesa. Na kraju, oni koji su platili cenu bili smo Šej i ja. Ipak, ne žalim jer je ta godina u Oklahomi bila predivna."

Ono što je italijanskom košarkašu zaista ostalo u sećanju jeste način na koji mu se karijera promenila.

"Moja NBA karijera nije zavisila od generalnog menadžera ili vlasnika, kao što je to bio slučaj u Niksima, već od igrača koji je odlučio da tim nije dovoljno dobar i želeo nešto drugo."

Otuda i njegovo mišljenje povodom Lenardove kazne.

"Ne bi trebalo taj novac da da meni, već u dobrotvorne svrhe. Ali apsolutno mora da ga plati u celosti," rekao je Galo.