Najplaćeniji igrači Evrolige: Micić prvi, Žoc ima četvoricu u prvih deset

Stvarale bi se debate, igrači bi drugačije pregovarali, navijači bi možda promenili očekivanja i tako dalje. No, to je tema o kojoj će se sigurno pričati više kada i ako NBA dođe u Evropu.

Transparentnost nije jača strana evropske košarke. Ne znamo tačno ko koliko zarađuje, a na pitanje zašto ne znamo niko nema odgovor. Kako je nedavno Brekston Ki napisao na X-u, to bi donelo mnogo više dobrog nego lošeg Evroligi.

Dotad, oslanjamo se na spekulacije i izvore. Tako je portal Basketnews izdvojio 10 najplaćenjih košarkaša na Starom kontinentu, a prvi na listi je srpski reprezentativac Vasilije Micić. Prema izvorima portala BasketNews, očekuje se da će Srbin zaraditi oko 5,6 miliona evra godišnje u okviru svog ugovora. Njegova ukupna godišnja zarada mogla bi biti i veća kroz bonuse. Micić je takođe dobio akcije kluba kao deo dogovora iz 2025. godine, dodajući još jedan potencijalno značajan element ukupnoj vrednosti ugovora. Micić se sprema da uđe u drugu sezonu trogodišnjeg ugovora koji je potpisao do 2028. godine. Dogovor je usledio nakon što je prošlog leta privukao interesovanje nekoliko najvećih evroligaških klubova, a na kraju je izabrao, istorijski gledano, jedan od najunosnijih paketa u evropskoj košarci.

Drugi je Najdžel Hejs Dejvis. On se pridružio Panatinaikosu sredinom sezone 2025/26. potpisavši veliki ugovor koji traje do 2028. godine. Međutim, podaci o tačnoj vrednosti njegovog ugovora se razlikuju. Izvori bliski klubu tvrde da dogovor vredi oko 10 miliona dolara na dve i po godine, što bi značilo da će plata Hejsa Dejvisa iznositi oko 3,5 miliona evra, počevši od sezone 2026/27. Ipak, drugi izvori upoznati sa tržištem Evrolige kažuda bi ukupan prihod mogao dostići čak 5.000.000 evra. U svakom slučaju, Hejs Dejvis se komotno svrstava među najplaćenije igrače u Evroligi. Odmah iza njega je Kendrik Nan. Amerikanac je 2025. godine potpisao novi ugovor sa Panatinaikosom, koji ga je u to vreme učinio najplaćenijim igračem Evrolige. Od tada, rastuće plate i nekoliko novih velikih ugovora gurnuli su ga sa prvog mesta, ali Nan ostaje čvrsto među igračima sa najvećim primanjima u ovom takmičenju. Njegov trogodišnji ugovor je vredan približno 13,5 miliona evra ukupno, što se prevodi u godišnju platu od oko 4,5 miliona evra. Četvrti je još jedan igrač atinskog giganta, a reč je o Geršonu Jabuseleu. On je treći igrač Panatinaikosa sa godišnjom platom koja premašuje 4.000.000 evra. Francuski krilni centar potpisao je ovog leta trogodišnji ugovor vredan 12.000.000 evra sa Panatom i ovo je dosad najveći ugovor u Jabuseleovoj karijeri. MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan! Peti na listi je po mnogima najbolji igrač Evrope. Kada se Saša Vezenkov 2024. godine vratio u Olimpijakos iz NBA lige postao je najplaćeniji igrač u Evroligi. Dve godine i nekoliko velikih ugovora kasnije, pao je za četiri pozicije. Vezenkov će zaraditi 3.700.000 evra. On sada ulazi u treću godinu svog petogodišnjeg, u potpunosti garantovanog ugovora. Prati ga Ilajdža Brajant. Izvanredna sezona u Hapoelu iz Tel Aviva, kako na terenu tako i van njega, ubedila je klub da ga nagradi velikim produžetkom ugovora koji sada traje do 2029. godine i spada među najveće ugovore u Evroligi. Izvori portala BasketNews potvrđuju da ukupna vrednost Brajantovog ugovora isti svrstava među najunosnije u takmičenju. Prema pisanju izraelskog Sport5, Brajantova zarada bi mogla da dostigne 4,3 miliona evra po sezoni. Druge procene stavljaju njegovu godišnju platu između tri i četiri miliona.

Zatim, još jedan as Panatinaikosa - Silven Fransisko. Francuz je imao veoma turbulentno leto. Zvanično je predstavljen kao bombastično pojačanje ASVEL-a iz Vilerbana, ali nije stigao da odigra nijednu utakmicu za francuski klub, jer je na kraju prešao u PAO usled finansijskih muka Asvela. Iako se verovalo da je njegova projektovana plata u ASVEL-u bila veća od one koju će zaraditi u Atini, njegov ugovor sa Panatinaikosom ga i dalje svrstava među najplaćenije igrače Evrolige. Grčki mediji su naširoko izveštavali da će Fransisko zarađivati oko 3.500.000 evra po sezoni. Plejmejkera prati centar Dubaija, Mfiondu Kabengele. Kanadska petica se u velikom stilu predstavila Evroligi. Prema izvorima portala BasketNews, očekuje se da će mu novi ugovor koji je potpisao ovog leta doneti oko 3 miliona evra po sezoni. Istu platu ima i Valter Edi Tavares koji ostaje najplaćeniji igrač u Španiji. Centar sa Zelenortskih Ostrva ulazi u treću godinu unosnog petogodišnjeg ugovora koji je potpisao 2024. godine. Majk Džejms zaokružuje najboljih 10 nakon potpisivanja ugovora sa Anadolu Efesom iz Istanbula. Džejms započinje novo poglavlje nakon što je napustio Monako, klub u kom je proveo najduži period u svojoj karijeri. Njegovo vreme u Monaku obeležili su nastupi u plej-ofu svake sezone i dva učešća na Fajnal-foru, uključujući i put u finale Evrolige 2025. godine. Prema izvorima portala BasketNews, Džejms bi trebalo da zarađuje oko 2.900.000 po sezoni.