Za mir u kući i na Napretkovoj klupi Mićoviću je važno da pobedi OFK Vršac
Vreme čitanja: 2min | uto. 15.09.26. | 15:28
Kruševljani su u seriji loših rezultata, izlaz iz krize će tražiti u jednom od derbija 9. kola Mozzart Bet Prve lige u sredu od 18 časova
Od početka sezone četiri člana Mozzart Bet Prve lige Srbije su promenili trenere, Loznica, Grafičar, Proleter 023 i Jedinstvo. Pitanje je samo trenutka kada će se još neki klub upisati na tu listu. Ima i drugih nezadovoljnih trenutnim rezultatima, a jedan od stratega koji se trenutno nalaze pod pritiskom je šef stručnog štaba kruševačkog Napretka Saša Mićović. Da bi se malo smirila klupa, da se ne trese toliko, valjalo bi da tim koji trenera 52-godišnjak iz Aranđelovca u sredu savlada u Kruševcu OFK Vršac, u jednom od derbija 9. kola.
Napredak u poslednja četiri kola ima tri poraza i jednu pobedu. Izgubio je od direktnih konkurenata u borbi za promociju TSC-a (1:2), Javora (0:3) i Spartaka (0:1), dok je savladao Jedinstvo iz Uba (2:1).
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Glasine o navodnom nezadovoljstvu čelnika stigle su verovatno i do nekadašnjeg stratega Smedereva i Dinama iz Vranja. Zato, on je na konferenciji za medije pred naredni meč kao objašnjenje za loše rezultate izneo činjenicu da je nekoliko prvotimaca bilo povređeno.
“Nismo pričali o tome, ali protiv Spartaka smo imali pet standardnih igrača van stroja. Daleko od toga da je to alibi, jer otišli smo u Suboticu da igramo dobar fudbal i po svemu što smo prikazali u tom derbiju, nismo zaslužili da izgubimo. Međutim, ponovo stara boljka, u poslednje četiri utakmice smo primili četiri autogola, dva penala. Neverovatno, ali nećemo da kukamo. Gledamo napred”, kazao je Mićović.
18.00: (1,90) Napredak (3,25) OFK Vršac (4,00)
OFK Vršac je ispred Napretka na tabeli, ima dva boda više. Pobeda bi kod Kruševljana značajno popravila raspoloženje, tim pre jer ih u ponedeljak čeka još jedan bitan meč, sa Smederevom.
“Siguran sam da ćemo pokazati kvalitet protiv jake ekipe Vršca. Gledamo i u doktore, da vidimo koji su nam igrači na raspolaganju. Neće biti lako, Vršac je veoma dobro vođena ekipa od strane kolege Rakočevića. To je ekipa koja je pobedila Javor u Ivanjici. Ipak, očekujem da prorade naši napadači, da nam se vrati za propuštene šanse protiv Spartaka i u narednim utakmicama. Verujem u moje momke i u dobar rezultat”, poručio je Mićović.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 9. KOLO
Sreda
16.00: (2,40) Smederevo (3,30) Spartak Subotica (2,75)
18.00: Dubočica - Teleoptik
18.00: (1,90) Napredak (3,25) OFK Vršac (4,00)
18.00: Proleter 023 – TSC Bačka Topola
18.00: Voždovac – Jedinstvo Ub
20.00: (1,58) Borac 1926 Čačak (3,70) Metalac (5,60)
Čevrtak
16.00: Grafičar – Bor 1919
18.00: Loznica – Javor
***Kvote su podložne promenama