Za mir u kući i na Napretkovoj klupi Mićoviću je važno da pobedi OFK Vršac

Glasine o navodnom nezadovoljstvu čelnika stigle su verovatno i do nekadašnjeg stratega Smedereva i Dinama iz Vranja. Zato, on je na konferenciji za medije pred naredni meč kao objašnjenje za loše rezultate izneo činjenicu da je nekoliko prvotimaca bilo povređeno.

“Nismo pričali o tome, ali protiv Spartaka smo imali pet standardnih igrača van stroja. Daleko od toga da je to alibi, jer otišli smo u Suboticu da igramo dobar fudbal i po svemu što smo prikazali u tom derbiju, nismo zaslužili da izgubimo. Međutim, ponovo stara boljka, u poslednje četiri utakmice smo primili četiri autogola, dva penala. Neverovatno, ali nećemo da kukamo. Gledamo napred”, kazao je Mićović.

18.00: (1,90) Napredak (3,25) OFK Vršac (4,00)

OFK Vršac je ispred Napretka na tabeli, ima dva boda više. Pobeda bi kod Kruševljana značajno popravila raspoloženje, tim pre jer ih u ponedeljak čeka još jedan bitan meč, sa Smederevom.

“Siguran sam da ćemo pokazati kvalitet protiv jake ekipe Vršca. Gledamo i u doktore, da vidimo koji su nam igrači na raspolaganju. Neće biti lako, Vršac je veoma dobro vođena ekipa od strane kolege Rakočevića. To je ekipa koja je pobedila Javor u Ivanjici. Ipak, očekujem da prorade naši napadači, da nam se vrati za propuštene šanse protiv Spartaka i u narednim utakmicama. Verujem u moje momke i u dobar rezultat”, poručio je Mićović.

*****

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

*****

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 9. KOLO

Sreda

16.00: (2,40) Smederevo (3,30) Spartak Subotica (2,75)

18.00: Dubočica - Teleoptik

18.00: (1,90) Napredak (3,25) OFK Vršac (4,00)

18.00: Proleter 023 – TSC Bačka Topola

18.00: Voždovac – Jedinstvo Ub

20.00: (1,58) Borac 1926 Čačak (3,70) Metalac (5,60)

Čevrtak

16.00: Grafičar – Bor 1919

18.00: Loznica – Javor

***Kvote su podložne promenama