Prometej Ančeloti iliti kako je tata Karlo sinu Davideu preneo vatru trenerskog uma
Vreme čitanja: 6min | uto. 15.09.26. | 14:34
Lil Ančelotija juniora trenutno na prvom mestu na tabeli Lige 1
“Da, tata me zove posle svakog meča na brifing… To je naša rutina”.
I svi su nasmejali. Simpatično je bilo, a podrška oca naravno dobro dođe svakom mladom treneru, posebno ako je tek na početku karijere. I posebno ako se taj otac zove Karlo Ančeloti i ako je on jedan od najvećih trenera u 21. veku. I mada je pitanje da li će Davide Ančeloti uspeti da se otrgne te etikete “Karletovog sina” početak njegovog prvog, samostalnog angažmana u Evropi – prilično obećava.
Izabrane vesti
Jeste, još je rano, ali vredi notirati da je Davideov Lil posle četiri kola u Ligi 1 na prvom mestu na tabeli šampionata Francuske, pošto je od mogućih 12 osvojio 10 bodova. I trenutno je pet bodova ispred Pari Sen Žermena, dvostrukog evropskog šampiona koji je svojevremeno zvao baš Davideovog oca da mu popravi status u evropskom fudbalu.
Karlo Ančeloti to je i uradio dovevši u Pariz asove kakvi su Zlatan Ibrahimović, Tijago Silva, Ezekijel Laveci, Dejvid Bekam, Tijago Mota ili Marko Verati, mada su oni najveći uspesi, u Ligi šampiona, stigli godinama posle, kada je Luis Enrike preuzeo tim sa Parka prinčeva.
Sada Svecima jedan drugi Ančeloti preti. I da nije Lil u sudijskoj nadoknadi ispustio dva gola prednosti protiv Parižana (vodio je sa 2:0 i primio golove u 91. i 95. minutu za konačnih 2:2) razlika bi već sada iznosila velikih osam bodova.
Istina, imajući u vidu moć Pari Sen Žermena ni to ništa ne bi značilo, ali ovde ni ne govorimo (još) o smeni na vrhu Francuske. Ovde govorimo o mogućnosti da 37-godišnji Davide Ančeloti, koga su nekako svi uvek smatrali očevim priveskom, pa su mu u Bajernu čak zamerili što se previše intimizirao i postao prijatelj sa Tijagom Alkantarom, zaista izraste u ozbiljnog trenera.
Jeste se on kalio u Minhenu, pa Napulju, zatim na u Evertonu, pa i Realu, ali je prvi bio kondicioni trener, tek kasnije asistent. I mada su brojna svedočanstva o tome kako on čak vodi treninge i aktivno razmenjuje mišljenja sa Karletom, u široj javnosti uvek je bio – tatin sin.
Prvi samostalni posao možda i zato je dobio van Evrope, u Botafogu, gde je dobio i otkaz nakon što je sezonu završio kao šesti u Brazilu. Bilo je to decembra prošle godine. Ovog leta stigao je u Lil, na poziv predsednika Olivijea Letanga, koga već godinama poznaje, on je bio sportski direktor Pari Sen Žermena dok je Karlo Ančeloti vodio Svece.
Ali Ančeloti je stigao u Lil koji je upravo prodao Ajuba Buadija za 95.000.000 evra i Matijasa Feranndez Parda za 60.000.000. Jeste Letang i uložio 42.000.000 evra u nove igrače, ali niko ih nije video na čelu Lige 1.
Ako to i jeste posledica uspavanog starta Pari Sen Žermena, onda nije podatak da je Ančeloti prvi Lilov trener sa 10 bodova iz prve četiri utakmice u poslednjoj deceniji. Poslednji je to uradio Patrik Kolo 2016. Ančeloti junior je pokazao i izvesnu zrelost kada je ostalo naslonjen na 4-2-3-1 formaciju prethodnika Bruna Ženesija.
“Vrlo dobar posao je rađen pre mog dolaska i to poštujem. Ne želim sve da mejam. Životinje menjaju dlaku, ali ne i identitet. I mi moramo tako”, rekao je mladi trener Doga.
Pročitali ste dakle šta ne želi Ančeloti, a šta je ono što želi?
“Prvi prioritet je da ne gubimo lopte. Drugi je da je, kad je već izgubimo, odmah uzmemo nazad. I treći je da, ako već ne može da je odmah osvojimo, budemo organizovani pozadi”.
Ančeloti ne insistira na posedu, već na direktnom, vertikalnom fudbalu. Samo tri tima u Ligi 1 imaju u proseku manji posed od Lilovih 44,9 odsto, samo dva manje šuteva (43), ali Doge su četvrte po broju šuteva u okvir gola (24). Tranzicija je jedna od njihovih glavnih karakteristika, a u završnici su smrtonosni. Postigli su sedam golova uz onaj čuveni xG od (očekivani broj pogodaka) od 5,3. Što će reći, ne šutiraju tek da bi šutnuli, nego da ga daju.
“Mogu da daju gol na različite načine. Vrlo su dinamični, igraju brzo, dobro se kreću, imaju kvalitetne i iskusne individualce” , hvalio ih je trener Tukuza Jens Bertel Asku, dok je sam Luis Enrike govorio.
”Svi znaju ko je on, godinama je već bio vrlo važan u Karlovom stručnom štabu. Dopada mi se ono što je prikazao kao trener, kao i njegova mišljeja o ocu. Po onome što sam do sada video, veoma je inteligentan i dobar trener. Pokazaće to u Lilu”.
I pokazuje. Ančelotijev Lil je najopasniji po krilima gde operišu Itan Embape, Dilan Bakva i Basar Onal, najviše vole da uđu u centar igrališta i tako naprave višak bekovima po strani. Desni bek Tijago Santos tako se već dva puta upisao u listu strelaca. Toliko je postigao još samo centarfor Ajase Ueda, najskuplje Lilovo pojačanje ovog leta, dovedeno iz Fajenorda za 15.000.000 evra. Iz drugog plana priključuje mu se ofanzivni vezosta Hakon Arnar Haraldson, koga su za iste pare doveli iz Kopenhagena, ali još 2023. Sad je konačno izrastao u velikog igrača, prošle je sezone dao devet i namestio sedam golova, a tek će se čuti za njega.
U Ligi šampiona nije krenulo idealno, Betis ga je kao gost okrenuo na 3:2 (uz užasno glup crveni karton za Embapea zbog udaranja rivala bez lopte laktom u lice) i mada to jeste poraz koji će im naškoditi u Evropi niko se u Lilu ne sekira posebno. Pored ovako dominantnog Pari Sen Žermena titular u Francuskoj ima maltene jednaku težinu. A, sad već brojni navijači udaraju sebi šamare kako ne bi prerano počeli da sanjaju.
Imaju potetan tim i imaju veliko (prez)ime na klupi. Pa čak i ako ga nije sam Davide proslavio, Olivije Žiru, svega tri godine mlađi, tvrdi da Ančeloti junior zna šta radi.
“Vrlo je pripremljen i kompetentan. Stvori nam najbolje moguće uslove za dobar rezultat, motiviše nas kroz govore koji čak imaju reference ka grčkoj mitologiji. To mu je velika strast”.
Sam Davide je potvrdio, čak i otkrio ko mu je najveći od svih heroja.
“Jer on je ukrao vatru od bogova i dao je ljudima. Dopada mi se ta osećajnost prema čovečanstvu”.
Prometej je, ko nije baš verziran u grčku mitologiju, i napravio čoveka od gline, dao im je vatru, naučio da tope metale i izrađuju alate, kako da računaju, pišu, čitaju… I zato ga je Zevs osudio na večne muke. Ali Prometej se svejedno smatra osnivačem ljudskih umetnosti i nauke, a i sam Davide se trudi da služi čovečanstvu. Barem ovom fudbalskom. Kada je Embape napravio tu neviđenu glupost protiv Lila jeste ga na narednoj prvenstvnoj utakmici sa Troom ostavio na klupi, ali ga je čvrsto zagrlio pre no što ga je uveo u igru. Ovaj mu se odužio golom.
Kažu da Davide mnogo podseća na oca po tome što nikada ne pada u vatru, novinari ga vole, jer je duhovit i zna da šalom razbije tenziju. Jedino što će ga novinari, kao orao Prometeja, večito kljucati po jetri zapitkujući o odnosu sa ocem. Ali Davide, iako tek početnik u ovom poslu, ovde odgovori kao iskusni mudrad.
“Ne mogu niti želim da pobegnem od toga. Ta će me pitanja pratiti kroz život. Veoma sam srećan što sam Ančeloti, što nosim to prezime. Jer imao sam sreću da učim od najboljeg. Nije to nešto čega želim da se odrekne, niti nešto što me opterećuje. Samo ne želim da se poredim sa ocem. Moram da ispišem svoju priču”.
Za početak, uvod je dosta zanimljiv.