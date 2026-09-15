Prometej Ančeloti iliti kako je tata Karlo sinu Davideu preneo vatru trenerskog uma

Jeste, još je rano, ali vredi notirati da je Davideov Lil posle četiri kola u Ligi 1 na prvom mestu na tabeli šampionata Francuske, pošto je od mogućih 12 osvojio 10 bodova. I trenutno je pet bodova ispred Pari Sen Žermena, dvostrukog evropskog šampiona koji je svojevremeno zvao baš Davideovog oca da mu popravi status u evropskom fudbalu.

Karlo Ančeloti to je i uradio dovevši u Pariz asove kakvi su Zlatan Ibrahimović, Tijago Silva, Ezekijel Laveci, Dejvid Bekam, Tijago Mota ili Marko Verati, mada su oni najveći uspesi, u Ligi šampiona, stigli godinama posle, kada je Luis Enrike preuzeo tim sa Parka prinčeva.

Sada Svecima jedan drugi Ančeloti preti. I da nije Lil u sudijskoj nadoknadi ispustio dva gola prednosti protiv Parižana (vodio je sa 2:0 i primio golove u 91. i 95. minutu za konačnih 2:2) razlika bi već sada iznosila velikih osam bodova.

Istina, imajući u vidu moć Pari Sen Žermena ni to ništa ne bi značilo, ali ovde ni ne govorimo (još) o smeni na vrhu Francuske. Ovde govorimo o mogućnosti da 37-godišnji Davide Ančeloti, koga su nekako svi uvek smatrali očevim priveskom, pa su mu u Bajernu čak zamerili što se previše intimizirao i postao prijatelj sa Tijagom Alkantarom, zaista izraste u ozbiljnog trenera.

S ocem na klupi Brazila (©Reuters)

Jeste se on kalio u Minhenu, pa Napulju, zatim na u Evertonu, pa i Realu, ali je prvi bio kondicioni trener, tek kasnije asistent. I mada su brojna svedočanstva o tome kako on čak vodi treninge i aktivno razmenjuje mišljenja sa Karletom, u široj javnosti uvek je bio – tatin sin.

Prvi samostalni posao možda i zato je dobio van Evrope, u Botafogu, gde je dobio i otkaz nakon što je sezonu završio kao šesti u Brazilu. Bilo je to decembra prošle godine. Ovog leta stigao je u Lil, na poziv predsednika Olivijea Letanga, koga već godinama poznaje, on je bio sportski direktor Pari Sen Žermena dok je Karlo Ančeloti vodio Svece.

Ali Ančeloti je stigao u Lil koji je upravo prodao Ajuba Buadija za 95.000.000 evra i Matijasa Feranndez Parda za 60.000.000. Jeste Letang i uložio 42.000.000 evra u nove igrače, ali niko ih nije video na čelu Lige 1.

Ako to i jeste posledica uspavanog starta Pari Sen Žermena, onda nije podatak da je Ančeloti prvi Lilov trener sa 10 bodova iz prve četiri utakmice u poslednjoj deceniji. Poslednji je to uradio Patrik Kolo 2016. Ančeloti junior je pokazao i izvesnu zrelost kada je ostalo naslonjen na 4-2-3-1 formaciju prethodnika Bruna Ženesija.

“Vrlo dobar posao je rađen pre mog dolaska i to poštujem. Ne želim sve da mejam. Životinje menjaju dlaku, ali ne i identitet. I mi moramo tako”, rekao je mladi trener Doga.

Pročitali ste dakle šta ne želi Ančeloti, a šta je ono što želi?

“Prvi prioritet je da ne gubimo lopte. Drugi je da je, kad je već izgubimo, odmah uzmemo nazad. I treći je da, ako već ne može da je odmah osvojimo, budemo organizovani pozadi”.