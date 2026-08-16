PAOK pustio "zlatnu koku" da odleti u Dortmund, u kasu stiže istorijskih 30.000.000 evra

Šta rade Grci sa svojom talentovanom generacijom, to je čudo! Dok mi muku mučimo da sklopimo kompetitivan sastav i da uopšte imamo fudbalere u ekipama iz Top 5 evropskih liga, grčki klubovi svoje prodaju kao alvu. I to za ozbiljne pare!

Pisali smo već, ali vredi podsetiti... Hristos Colis je odlaskom u Arsenal za 40.000.000 ovog leta postao najskuplji grčki fudbaler svih vremena, Konstantinos Karecas stigao je iz Genka u Borusiju Dortmund za 30.000.000 evra, golman Konstantinos Colakis pojačao Hal i doneo Olimpijkosu 23.000.000 evra, dok je štoper Konstantinos Kulijerakis otišao iz Volfzburga u Romu za 16.500.000. Poslednji u nizu je - Janis Konstantelijas.