PAOK pustio "zlatnu koku" da odleti u Dortmund, u kasu stiže istorijskih 30.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | ned. 16.08.26. | 09:38
Ugovor na četiri godine, osnovna zarada oko 3.200.000 evra neto
Šta rade Grci sa svojom talentovanom generacijom, to je čudo! Dok mi muku mučimo da sklopimo kompetitivan sastav i da uopšte imamo fudbalere u ekipama iz Top 5 evropskih liga, grčki klubovi svoje prodaju kao alvu. I to za ozbiljne pare!
Pisali smo već, ali vredi podsetiti... Hristos Colis je odlaskom u Arsenal za 40.000.000 ovog leta postao najskuplji grčki fudbaler svih vremena, Konstantinos Karecas stigao je iz Genka u Borusiju Dortmund za 30.000.000 evra, golman Konstantinos Colakis pojačao Hal i doneo Olimpijkosu 23.000.000 evra, dok je štoper Konstantinos Kulijerakis otišao iz Volfzburga u Romu za 16.500.000. Poslednji u nizu je - Janis Konstantelijas.
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23. avgust, 20.00: (1,35) PAOK (4,90) Levadijakos (9,50)
Ofanzivni vezista Paoka odleteo je privatnim letom rano jutros iz Grčke pravo za Dortmund, kako bi prošao lekarske preglede i potpisao ugovor, te postao apsolutni rekorder kluba iz Soluna. Mladi grčki fudbaler trebalo bi da potpiše četvorogodišnji ugovor vredan 3.200.000 evra neto po sezoni, na šta će još doći i odgovarajući bonusi za timske i individualne uspehe. A, sam transfer na kraju bi mogao da izađe čak 30.000.000 evra! Najavljivalo se da će biti oko 25.000.000, međutim PAOK je uspeo da izboksuje još bolje uslove. Tačnije, da fiksni deo bude 28.000.000 evra, što je ujedno i apsolutni klupski rekord za izlazne transfere, dok će lako dostižni bonusi biti još oko dva miliona. PAOK takođe zadržava i 17,5 odsto od sledeće prodaje!
Dortmund je prethodnih dana i sedmica, a naročito u poslednja dva dana izvršio strašan pritisak na upravu grčkog velikana da pusti Konstantelijasa i na kraju su u Solunu popustili. Dortmund je naročito bio agresivan posle propalih pregovora sa Kelnom oko Saida El Male, posle čega se sav fokus prebacio na Konstantelijasa.
Kako navode ugledni grčki mediji, ljudi iz Dortmunda su mladom vezisti predstavili detaljan plan onoga što ga čeka, od toga gde će i kako igrati, koja mu je uloga namenjena, do svih ostalih pojedinosti, posle čega ponuda nije mogla da se odbije.
Sa Dortmundom Konstantelijas će igrati ligašku fazu Lige šampiona, a imaće i mogućnost da bude "bliže" emisarima najbogatijih evropskih klubova. Prava odskočna daska za nastavak karijere, naročito jer na Vestfalenu i te kako dobro znaju kako se radi sa mladim fudbalerima.