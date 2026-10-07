Zbiljić: Jugovićevim dolaskom završena restauracija Vojvodine, sanjamo Ligu šampiona

„Moram da kažem da sam i kao sportski radnik i kao Srbin presrećan što imam jednog čoveka tako moralnih kvaliteta da se vraća u srpski fudbal. Ponosan sam što će biti naš sportski direktor, ovo od danas je nova stranica FK Vojvodine. Ovo je završetak restauracije kluba koja je počela 2022. godine i novi početak, za nove ciljeve što su igranje u Ligi Evrope. Možemo sada i da sanjamo o Ligi šampiona, kao i da prezimimo u Ligi Evrope“, rekao je Zbiljić i potom nastavio u istom dahu.

„Mi smo saradnici već godinu dana, dugo je Jugović snimao situaciju u klubu i srpskom fudbalu. Nisu bili laki pregovori, ne pričam o finansijskom delu. Nego nije bilo lako preseći da se čovek koji je radio na relaciji Monako – Beč preseli u Srbiju u počne da radi u ovim uslovima koji nisu nimalo laki.“

Prvi čovek Lala odgovorio je na pitanje novinara, da li će se Crvena zvezda naljutiti zbog „krađe“ ovakve igračke legende timu iz Ljutice Bogdana?

„Verovatno će se ljutiti, ali ovo će biti poziv svim klubovima da se podignu na viši nivo. Vojvodina postavlja standarde svi smo toga svesni. Mi nastavljamo rad dalje, ne samo u sportskom delu, ovo je akademija na visokom nivou, koja će imati profesore engleskog jezika, profesore bontona. Naš razvoj ide u tom pravcu da momke spremamo za ozbiljne evropske izazove koji ih čekaju kroz reprezentaciju i klubove, gde će da igraju posle Vojvodine. Sugestija javnosti koju prihvatamo je da prodajemo talente da ne prodajemo fudbalere. Nameravamo to da promenimo i to ćemo pokazati u budućnosti. Kada biste samo znali koliko smo ponuda odbili u ovom prelaznom roku i koliko ćemo tek da odbijemo na zimu… Pre svega želimo rezultate, a kada budemo prodavali, prodavaćemo gotov proizvod, to će biti momci sa poznavanjem stranog jezika i sa kulturom i na treningu i van treninga, koji su profesionalci 24 sata. Ono što mi se posebno svidelo u programu je apsolutni akcenat Vladimira Jugovića na igrače u omladinskom pogonu, sa akcentom na igrače koji su na pozajmicama u našim razvojnim klubovima Vršcu i Boru. Tako da, da li će da se ljute zbog dolaska Jugovića u Vojvodinu? Sigurno hoće. Očekujem odgovor, ako imaju boljeg neka ga dovedu.“

Ponovo je istakao da mu je čast što će sarađivati sa čovekom koji ima toliko bogatu fudbalsku biografiju.

„Znate kako, ja volim da sa svojim saradnicima postavljam standarde u svim oblastima društvenog života u kojima se bavim. Volim da su pored mene ljudi koji mogu da me isprate. Pre svega da su stručni i da imaju razvojni plan. Vladimir Jugović bio je jedini moj izbor u zadnje dve i po godine. Nisam imao dilemu nakon odlaska Marka Jovanovića da Vladimir Jugović bude taj kojeg ja želim kao svog prvog saradnika na duže staze. Pitao sam na tom ručku kako da Vladimira Jugovića vratimo u srpski fudbal. Ni na kraj pameti mi nije bilo da se to može ovako brzo ostvariti. Izuzetna mi je čast što danas sedim pored njega ovde.“

Zatim je predsednik Vojvodine govorio o daljoj strategiji novosadskog kluba.

„Definicija vizionara je da vidite nešto što drugi klubovi ne vide. Svaki igrač Vojvodine će vredeti više nego bilo koji Afrikanac koji trenutno igra u našoj ligi. Znači mi ćemo puniti budžet kroz dva tri transfera, ali će to biti prihod od 25.000.000 evra. Nećemo više da prodajemo i dovodimo igrače na kilu“, dotakao se biznismen iz Bora i prethodnog sportskog direktora Lala Marka Jovanovića.

„Jovanović je radio odličan posao u okolnostima koje su tada bile u klubu i skidam mu kapu za to. Napravio je temelje, na kojima sada funkcioniše sportski sektor. Ali sada smo porasli na nivo da smo svesni ko su igrači našeg prvog tima. Njima je vrednost skoro 40.000.000 evra. U omladinskom pogonu imamo igrače iste te vrednosti. I svesni smo da moramo da napravimo prohodnost ka prvom timu. Nije slučajno izabran Marko Savić za trenera, jer je on strateg koji veruje mladim igračima. Na prijateljskoj utakmici protiv rumunske Politehnike mogli ste da vidite Vladimira Milovanovića, kako on izgleda u seniorskom fudbalu. Dvadeset minuta je držao čas svima na terenu, a onda sledeći dan igrao protiv Partizana sa Omladince, rešio derbi i dao gol. Da li on vredi 10, 15 ili 20.000.000? Ne znamo, ali ne vredi sigurno manje od toga. Ako budemo radili s njim kako treba. Svi smo na testu, od sportskog direktora pa nadole“, zaključio je Dragoljub Zbiljić.