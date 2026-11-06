Zbog ovog momka se tresu dokovi Liverpula: Francuska aždaja rasporila Koventri
Vreme čitanja: 8min | pet. 06.11.26. | 23:26
Tjerno Bari sa dva gola i asistencijom rešio utakmicu na Hil Dikinsonu - 3:1
Još od dana u Viljarealu se videlo da u Tjernu Bariju čuči zanimljiv potencijal. Imao je samo jednu manu - promašivao je zicere. Kvalitet svakako nije bio sporan. Rešio je Everton u to ime da prethodnog leta za njega plati 30.000.000 evra.
Kod Dejvida Mojesa se zna. Napadač mora da trči kao da je zadnji vezni. Takvi su njegovom prvom mandatu bili Vejn Runi, Viktor Aničebe, Luj Saha, Ajegbeni Jakubu, takav je i sada Bari. Na sve to, Francuz polako, ali sigurno stiče rutinu u postizanju golova. U prethodne dve utakmice je došao glave Njukaslu, a nova žrtva francuske aždaje postao je Koventri (3:1).
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Tim koji vodi Frenk Lampard imao je prednost od 52. minuta golom Jana Gboha, a onda je na scenu stupio stasiti momak iz Liona i naterao da dokovi Liverpula zbog njega krenu da se tresu. Odigrao je simultanku sa odbranom gostiju i sa dva gola i asistencijom rešio utakmicu na stadion "Hil Dikinson".
Bari je u vazdušnim duelima sa fudbalerima Koventrija izgledao impozantno. Odbijali su se od njega kao voda od stene i bilo je samo pitanje trenutka kad će da proradi eskadrila, a Karl Rašvort izvadi loptu iz mreže.
Najveća žrtva snažnog špica bio je bek domaćih Džej Dasilva. Bari ga je u 56. minutu sa lakoćom nadskočio i anulirao vodeći gol Gboha koji je postignut samo četiri minuta ranije. Već u 61. stanje na semaforu se potpuno promenilo i opet je nastradao Dasilva. Senegalac je opet nadvisio Velšanina i uz malo sreće postigao drugi gol.
Kad već nije imao dovoljno prilika da upiše het-trik, to ga nije omelo da pokaže plejmejkerske sposobnosti. U 81. minutu je poslao savršen pas ka Kijeranu Djusberi Holu, a ovaj iskosa pogodio dalji ugao.
O tome koliko Bari dobro igra u ovom trenutku govori činjenica da je došao do brojke od šest golova na deset mečeva u Premijer ligi. Prethodne sezone je na 38 utakmica, osam puta bio strelac. Ko zna šta nas čeka u nastavku.
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PREMIJER LIGA – 10. KOLO
Petak
Everton - Koventri 3:1 (0:0)
/Bari 56, 61, Djusberi Hol 81 - Gboho 52/
Subota
13.30: (2,65) Lids (3,50) Totenhem (2,60) MOZZART RELAX
16.00: (2,15) Fulam (3,70) Njukasl (3,10) MOZZART RELAX
16.00: (1,17) Arsenal (6,75) Hal (15,0) MOZZART RELAX
18.30: (4,40) Notingem (4,30) Mančester Siti (1,70) MOZZART RELAX
Nedelja
15.00: (3,60) Ipsvič (4,00) Bornmut (1,95) MOZZART RELAX
15.00: (5,30) Kristal Palas (4,60) Liverpul (1,55) MOZZART RELAX
15.00: (1,90) Brajton (3,80) Brentford (3,70) MOZZART RELAX
15.00: (3,60) Sanderlend (3,90) Čelsi (2,90) MOZZART RELAX
17.30: (2,25) Mančester Junajted (3,80) Aston Vila (2,90) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama