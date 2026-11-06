Zbog ovog momka se tresu dokovi Liverpula: Francuska aždaja rasporila Koventri

Još od dana u Viljarealu se videlo da u Tjernu Bariju čuči zanimljiv potencijal. Imao je samo jednu manu - promašivao je zicere. Kvalitet svakako nije bio sporan. Rešio je Everton u to ime da prethodnog leta za njega plati 30.000.000 evra.

Kod Dejvida Mojesa se zna. Napadač mora da trči kao da je zadnji vezni. Takvi su njegovom prvom mandatu bili Vejn Runi, Viktor Aničebe, Luj Saha, Ajegbeni Jakubu, takav je i sada Bari. Na sve to, Francuz polako, ali sigurno stiče rutinu u postizanju golova. U prethodne dve utakmice je došao glave Njukaslu, a nova žrtva francuske aždaje postao je Koventri (3:1).