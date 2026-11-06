Tompson: Ekipa mi daje samopouzdanje, Vanjino liderstvo nam je bilo preko potrebno

Izgleda da si se osećao komforno na terenu.

"Da, svakako. Ne bih baš rekao da mi je 'komforno', jer je svaka utakmica izazov za sebe, ali definitivno osećam da hvatam ritam. Vidim gde se otvara prostor, a stručni štab i saigrači mi daju veliko samopouzdanje da izađem na teren i igram svoju igru."

Šta je nedostajalo u prethodne dve utakmice?

"Mislim da smo se mučili u poslednje vreme. Čak i u nekim utakmicama koje smo ranije dobili, mučili smo se da odigramo kvalitetno svih 40 minuta. Imali smo padove u odbrani i prazne minute u napadu, ali mislim da smo danas to dobro izbalansirali."

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Kako ti se čine novi momci?

"Mislim da se odlično prilagođavaju igri. I sami vidite koliko su talentovani i zaista nam mnogo pomažu."

A, Lamar Stivens?

"On uvek igra sa ogromnom energijom i na svakoj utakmici ostavi srce na terenu. To je nešto što tim izuzetno ceni, a večeras se to jasno i videlo."

Imate nekoliko povređenih igrača, ali našli ste način da pobedite.

"Sezona je duga i povrede se dešavaju, pa će se i petorke na terenu menjati. Kao tim moramo da budemo spremni da prihvatimo različite uloge, kakve god one bile, a mislim da smo večeras upravo to i uradili."

Vratio se i kapiten Vanja Marinković.

"Sjajan je šuter, širi nam igru na terenu, a njegovo prisustvo i liderstvo su nam bili preko potrebni. Odlično je što je sa nama."

Kakav je plan za dalje?

"Plan je da iskoristimo svaku priliku i nastavimo da gradimo na ovome. Večeras smo upisali pobedu i želimo da ostanemo u toj pobedničkoj seriji."

Priredila: Jana Naodović