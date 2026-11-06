Kris Džons za Mozzart Sport: Bio sam u napetim situacijama i pre, volim što mi svi veruju

"Uzmi loptu i reši", viknulo je barem 95% navijača Crvene zvezde Krisu Džonsu preko televizora kada se meč lomio. I on šta će, uzeo je loptu i bacio Olimpijakos na kolena surovom trojkom za muk u dvorani.

Posle meča, Džons je u izjavi za Mozzart Sport bio hladan kao špricer.

"Bio sam u napetim situacijama nekoliko puta u karijeri. Drago mi je što mi trener i saigrači veruju u takvim momentima".