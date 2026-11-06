Kris Džons za Mozzart Sport: Bio sam u napetim situacijama i pre, volim što mi svi veruju
Vreme čitanja: 1min | pet. 06.11.26. | 23:02
"Navijači, nastavite da nas podržavate jer nam mnogo znači", poručio je Džons
"Uzmi loptu i reši", viknulo je barem 95% navijača Crvene zvezde Krisu Džonsu preko televizora kada se meč lomio. I on šta će, uzeo je loptu i bacio Olimpijakos na kolena surovom trojkom za muk u dvorani.
Posle meča, Džons je u izjavi za Mozzart Sport bio hladan kao špricer.
"Bio sam u napetim situacijama nekoliko puta u karijeri. Drago mi je što mi trener i saigrači veruju u takvim momentima".
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Kako se ti osećaš, rešio si Asvel, sada Olimpijakos?
"Osećam se sjajno", ostao je leden Džons.
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Koliko je važna ova pobeda, ako uzmemo u obzir težak raspored koji je pred vama?
"Ovo je bila veoma važna pobeda, posebno sa rasporedom koji nam dolazi, odnosno sedam od osam utakmica u gostima. Prvi meč protiv šampiona Evrolige, bitan trijumf za nastavak ove serije".
Poruka za navijače?
"Znamo da nas podržavate, nastavite to da radite jer nam mnogo znači i idemo dalje"!
Priredio: NIKOLA MIKIĆ