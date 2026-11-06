Penjaroja: Džons odigrao za tim; bio sam ljut zbog Vildozine povrede, mnogo je problema
Vreme čitanja: 2min | pet. 06.11.26. | 23:42
"Odigrali smo dobru utakmicu, vrlo dobro u odbrani, što je bilo važno protiv tako dobrog tima u napadu kakav je Makabi. Imali smo 27 asistencija, što je jako bitno, da delimo loptu jako dobro"
Košarkaši Partizan Mozzart Beta vratili su se na pobednički kolosek pošto su na svom parketu dobili Makabi sa ubedljivih 88:67 i stigli do pete recke u deset kola Evrolige.
Trener crno-belih Đoan Penjaroja bio je posebno zadovoljan izdanjem njegovih pulena, jer su odigrali energetski dobru i konstantnu utakmicu u odbrani svih 40 minuta.
“Srećan sam zbog pobede, srećan zbog momaka. Pokazali smo da igramo kao pravi tim, uprkos svim problemima sa sastavom i povredama. Imamo problema na centru, povredio nam se tokom meča i Vildoza, ali ne tražimo izgovor. Igrali smo i borili se. Odigrali smo dobru utakmicu, vrlo dobro u odbrani, što je bilo važno protiv tako dobrog tima u napadu kakav je Makabi. Imali smo 27 asistencija, što je jako bitno, da delimo loptu jako dobro”, rekao je Penjaroja posle utakmice.
Izabrane vesti
Nedelja, 13.00: (1,90) Partizan Mozzart Bet (hendikep -17,5) Studentski Centar (1,90)
Posebno je Penjaroja nahvalio partiju Karlika Džonsa, koji je uz sedam poena imao isto toliko asistencija. Španac kaže – partija za tim.
“Srećan sam zbog Karlikove utakmice. Svi misle ako Karlik ne postigne 25 poena, da mi ne igramo dobro. A, pokazalo se da nije tako. Znamo da je Karlik u fokusu protivničkih timova. Oni ga napadaju, čuvaju i brane tako, ali ja sam zadovoljan kako je odigrao. Smireno, bez grešaka, delio je loptu. Nebitno je da li postiže poene ili ne, on je naš pravi lider. Srećan sam jer on nije poentirao mnogo, ali je odigrao jako dobro za tim”.
Novinare je zanimalo šta se desilo sa Lukom Vildozom, koji se rano požalio na povredu šake.
”Bio sam ljut jer imamo veliki broj povreda, sve više problema... Dobio je udarac u kojem je već imao problema i osetio je bol, pa nije mogao da nastavi utakmicu”.
Prokomentarisao je Penjaroja partije Antonija Rivsa i Roberta Frenksa.
”Odigrali su dobru utakmicu, Vanja takođe, jer mu je ovo prva evroligaška utakmica ove sezone. Jako je bitan igrač za nas i tek se vratio. Jasno je da svima treba još vremena, ali dobri su radnici. Adaptiraju se sve više, kao i Itan (Tompson) koji je iz dana u dan sve bolji”.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Nekoliko rečenica o utakmici sa Studentskim centrom, u nedelju od 13 časova.
”Igramo utakmicu za 36 sati. Moramo da ispratimo igrače zbog njihovog umora. Moramo da odigramo ozbiljno i imaćemo vremena u subotu da se spremimo”.