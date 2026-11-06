Penjaroja: Džons odigrao za tim; bio sam ljut zbog Vildozine povrede, mnogo je problema

Košarkaši Partizan Mozzart Beta vratili su se na pobednički kolosek pošto su na svom parketu dobili Makabi sa ubedljivih 88:67 i stigli do pete recke u deset kola Evrolige.

Trener crno-belih Đoan Penjaroja bio je posebno zadovoljan izdanjem njegovih pulena, jer su odigrali energetski dobru i konstantnu utakmicu u odbrani svih 40 minuta.

“Srećan sam zbog pobede, srećan zbog momaka. Pokazali smo da igramo kao pravi tim, uprkos svim problemima sa sastavom i povredama. Imamo problema na centru, povredio nam se tokom meča i Vildoza, ali ne tražimo izgovor. Igrali smo i borili se. Odigrali smo dobru utakmicu, vrlo dobro u odbrani, što je bilo važno protiv tako dobrog tima u napadu kakav je Makabi. Imali smo 27 asistencija, što je jako bitno, da delimo loptu jako dobro”, rekao je Penjaroja posle utakmice.