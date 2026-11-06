Barcokas: Zvezda je tim za plej-of, ali...

Nije bio zadovoljan trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas tokom utakmice, a nije ni imao čime. Njegova ekipa bila je u zaostatku od 22 poena razlike, mada se u jednom trenutku vratila na samo jedan posed. Inače, ovo je druga najlošija ofanzivna utakmica od kada je on trener, pošto su manje poena jedino dali Olimpiji iz Milana 2014. godine (81:51).

Posle meča, utiske na konferenciji za medije izneo je grčki stručnjak.

"Pre svega, želeo bih da čestitam Crvenoj zvezdi na pobedi. Takođe, još jednom želim da izrazim zahvalnost našim navijačima na podršci. Sa moje strane, nema opravdanja za način na koji smo igrali. Nismo zaslužili pobedu, iako smo imali priliku da se vratimo i borimo za trijumf. Na poluvremenu smo imali minus 18, a u jednom trenutku razlika je iznosila čak 22 poena. Ipak, uspeli smo da se vratimo i priđemo na samo jedan posed zaostatka. Kada pogledate statistiku, jasno je da je sa takvim procentima u bilo kom segmentu igre izuzetno teško pobediti. Imali smo samo 13 odsto uspešnosti u šutu za tri poena, i to iz čak 36 pokušaja, promašili smo sedam slobodnih bacanja, a za dva poena smo šutirali ispod 50 odsto. Pokušali smo agresivnom odbranom u drugom poluvremenu da se vratimo u utakmicu, ali sa takvim procentima bilo je nemoguće doći do pobede", započeo je. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Crvena zvezda za sada pokazuje da je tim za plej-of.

"To je tim koji u jednoj utakmici može da namuči bilo kog protivnika, i to govorim u pozitivnom smislu, jer je reč o ekipi sa izuzetnim takmičarskim duhom. Smatram da je Crvena zvezda tim za plej-of. Kada je reč o mentalnom pristupu utakmicama i tome da li to može da postane problem, najpre bih želeo da kažem da je i sada reč o ekipi tog nivoa. Ipak, dozvolite mi da kažem da je još rano za takve zaključke. Podsetiću vas da su i prošle godine imali veoma dobar period, ali su na kraju ostali bez plasmana u plej-of".

Ljut je bio na igrače što češće nisu pravili faulove i sekli ritam Crvene zvezde.

"Zbog toga smo i imali minus 18. Kao što smo rekli, prvu četvrtinu završili smo sa samo jednim napravljenim faulom. Kada igraš na svom terenu, moraš da nametneš čvrstinu, da snažno ulaziš u duele i igraš dobru odbranu. Međutim, kada dozvoliš protivniku da se oseća toliko prijatno na terenu, počinje da pogađa u visokim procentima, posebno ako u ekipi ima igrače koji su već u dobroj formi i imaju samopouzdanje. Ipak, nije sve samo u faulovima. Mnogo puta smo pokušavali da igramo herojski, radeći stvari koje su suprotne načinu na koji bi trebalo da nastupamo. Kada pogledate naše procente, ali i učinak pojedinih igrača, jasno je da svi moramo da budemo bolji, uključujući i mene". Loša je bila generalno timska partija.

"Ne možeš u utakmici u kojoj bi pobedom preuzeo prvo mesto na tabeli da pokažeš ovakvu igru i ponašanje. Bili smo potpuno van plana, kako u napadu, tako i u odbrani. Bili smo previše nervozni. Zato je rezultat bio sasvim očekivan. Neko bi mogao da kaže da su igrala dvojica košarkaša koji nisu bili u rotaciji na prethodnim utakmicama. Međutim, bilo je i igrača koji su imali takmičarski ritam, ali nisu pružili ono što mogu. U svakom slučaju, smatram da je ovo bila loša timska partija. Nadam se i verujem da će nam, na nivou na kojem se nalazimo, ovaj poraz poslužiti kao lekcija za način na koji treba da pristupimo narednoj utakmici i nastavimo takmičenje u Evroligi, koje, kao što sam više puta istakao, nije nimalo lako iz svih razloga koji su vam poznati".

Nije baš to tako lako.

"Ekipe tokom sezone prolaze kroz različite faze. Igrači odlaze, drugi dolaze, pojedini se vraćaju, hemija se gubi, a kada stigne poraz, unutar tima se stvara napetost. Počinju razgovori o tome šta ne radimo dobro i šta moramo da popravimo, pojavljuju se osporavanja i sumnje, dok nakon dobrih rezultata vlada veliko poverenje. Kroz sve to prolaze svi timovi". Uglavnom su gosti pobeđivali u ovom kolu.

"Mislim da je ove nedelje većina utakmica Evrolige završena pobedama gostujućih ekipa. Ne znam tačno sve rezultate, ali želim da naglasim da se u Evroligi sada igra ogroman broj utakmica. Nije važno samo u kakvoj si ti formi već i u kakvom je stanju protivnik. Možeš da se sastaneš sa njim posle dva meseca, a da on tada bude u potpuno drugačijoj takmičarskoj formi. U svakom slučaju, mi danas nismo bili dobri. Očigledno je da postoje problemi sa povredama, kao i igrači koji su se vratili, ali još nisu pronašli pravi ritam. Sve to moramo interno da analiziramo i detaljno ispitamo. Sigurno je da moramo da razgovaramo i sa igračima, jer smatram da je najgore što Olimpijakos može da uradi pokušaj da igra herojski. To je potpuno pogrešan pristup. Danas smo pokušavali da budemo heroji i da svako pojedinačno preuzme odgovornost za pobedu. Međutim, utakmice se obično ne dobijaju na taj način".