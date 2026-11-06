Barcokas: Zvezda je tim za plej-of, ali...
Vreme čitanja: 6min | pet. 06.11.26. | 23:15
"Podsetiću vas da su i prošle godine imali veoma dobar period, ali su na kraju ostali bez plasmana u plej-of", kaže grčki trener
Jeste Olimpijakos šampion Evrope, ali protiv Crvene zvezde nije mogao! U crveno-belom derbiju, beogradski tim slavio je 62:57, u meču 10. kola Evrolige, za sedmi trijumf ove sezone u elitnom takmičenju, pa sada obe ekipe imaju isti skor 7-3.
Nije bio zadovoljan trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas tokom utakmice, a nije ni imao čime. Njegova ekipa bila je u zaostatku od 22 poena razlike, mada se u jednom trenutku vratila na samo jedan posed. Inače, ovo je druga najlošija ofanzivna utakmica od kada je on trener, pošto su manje poena jedino dali Olimpiji iz Milana 2014. godine (81:51).
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Posle meča, utiske na konferenciji za medije izneo je grčki stručnjak.
"Pre svega, želeo bih da čestitam Crvenoj zvezdi na pobedi. Takođe, još jednom želim da izrazim zahvalnost našim navijačima na podršci. Sa moje strane, nema opravdanja za način na koji smo igrali. Nismo zaslužili pobedu, iako smo imali priliku da se vratimo i borimo za trijumf. Na poluvremenu smo imali minus 18, a u jednom trenutku razlika je iznosila čak 22 poena. Ipak, uspeli smo da se vratimo i priđemo na samo jedan posed zaostatka. Kada pogledate statistiku, jasno je da je sa takvim procentima u bilo kom segmentu igre izuzetno teško pobediti. Imali smo samo 13 odsto uspešnosti u šutu za tri poena, i to iz čak 36 pokušaja, promašili smo sedam slobodnih bacanja, a za dva poena smo šutirali ispod 50 odsto. Pokušali smo agresivnom odbranom u drugom poluvremenu da se vratimo u utakmicu, ali sa takvim procentima bilo je nemoguće doći do pobede", započeo je.
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Crvena zvezda za sada pokazuje da je tim za plej-of.
"To je tim koji u jednoj utakmici može da namuči bilo kog protivnika, i to govorim u pozitivnom smislu, jer je reč o ekipi sa izuzetnim takmičarskim duhom. Smatram da je Crvena zvezda tim za plej-of. Kada je reč o mentalnom pristupu utakmicama i tome da li to može da postane problem, najpre bih želeo da kažem da je i sada reč o ekipi tog nivoa. Ipak, dozvolite mi da kažem da je još rano za takve zaključke. Podsetiću vas da su i prošle godine imali veoma dobar period, ali su na kraju ostali bez plasmana u plej-of".
Ljut je bio na igrače što češće nisu pravili faulove i sekli ritam Crvene zvezde.
"Zbog toga smo i imali minus 18. Kao što smo rekli, prvu četvrtinu završili smo sa samo jednim napravljenim faulom. Kada igraš na svom terenu, moraš da nametneš čvrstinu, da snažno ulaziš u duele i igraš dobru odbranu. Međutim, kada dozvoliš protivniku da se oseća toliko prijatno na terenu, počinje da pogađa u visokim procentima, posebno ako u ekipi ima igrače koji su već u dobroj formi i imaju samopouzdanje. Ipak, nije sve samo u faulovima. Mnogo puta smo pokušavali da igramo herojski, radeći stvari koje su suprotne načinu na koji bi trebalo da nastupamo. Kada pogledate naše procente, ali i učinak pojedinih igrača, jasno je da svi moramo da budemo bolji, uključujući i mene".
Loša je bila generalno timska partija.
"Ne možeš u utakmici u kojoj bi pobedom preuzeo prvo mesto na tabeli da pokažeš ovakvu igru i ponašanje. Bili smo potpuno van plana, kako u napadu, tako i u odbrani. Bili smo previše nervozni. Zato je rezultat bio sasvim očekivan. Neko bi mogao da kaže da su igrala dvojica košarkaša koji nisu bili u rotaciji na prethodnim utakmicama. Međutim, bilo je i igrača koji su imali takmičarski ritam, ali nisu pružili ono što mogu. U svakom slučaju, smatram da je ovo bila loša timska partija. Nadam se i verujem da će nam, na nivou na kojem se nalazimo, ovaj poraz poslužiti kao lekcija za način na koji treba da pristupimo narednoj utakmici i nastavimo takmičenje u Evroligi, koje, kao što sam više puta istakao, nije nimalo lako iz svih razloga koji su vam poznati".
Nije baš to tako lako.
"Ekipe tokom sezone prolaze kroz različite faze. Igrači odlaze, drugi dolaze, pojedini se vraćaju, hemija se gubi, a kada stigne poraz, unutar tima se stvara napetost. Počinju razgovori o tome šta ne radimo dobro i šta moramo da popravimo, pojavljuju se osporavanja i sumnje, dok nakon dobrih rezultata vlada veliko poverenje. Kroz sve to prolaze svi timovi".
Uglavnom su gosti pobeđivali u ovom kolu.
"Mislim da je ove nedelje većina utakmica Evrolige završena pobedama gostujućih ekipa. Ne znam tačno sve rezultate, ali želim da naglasim da se u Evroligi sada igra ogroman broj utakmica. Nije važno samo u kakvoj si ti formi već i u kakvom je stanju protivnik. Možeš da se sastaneš sa njim posle dva meseca, a da on tada bude u potpuno drugačijoj takmičarskoj formi. U svakom slučaju, mi danas nismo bili dobri. Očigledno je da postoje problemi sa povredama, kao i igrači koji su se vratili, ali još nisu pronašli pravi ritam. Sve to moramo interno da analiziramo i detaljno ispitamo. Sigurno je da moramo da razgovaramo i sa igračima, jer smatram da je najgore što Olimpijakos može da uradi pokušaj da igra herojski. To je potpuno pogrešan pristup. Danas smo pokušavali da budemo heroji i da svako pojedinačno preuzme odgovornost za pobedu. Međutim, utakmice se obično ne dobijaju na taj način".
Možda im je potreban još neki igrač koji može da preuzme odgovornost kada se meč lomi.
"Ne slažem se u potpunosti sa takvim pristupom. U drugom poluvremenu, kada smo igrali sa više emocija, pronašli smo stabilnost u reakcijama i kroz odbranu uspeli da dobijemo nekoliko važnih situacija. Ono što nismo uspeli da kontrolišemo bile su emocije, zbog čega smo donosili loše odluke. Smatram da smo u prvom poluvremenu kreirali veliki broj otvorenih šuteva za dobre šutere, koji nisu pogađali iako su bili potpuno sami. Ne govorim o prosečnim ili lošim šuterima, već o igračima sa velikim kvalitetom u tom segmentu, koji su imali otvorene pozicije, ali nisu uspevali da pogode. Generalno, bili smo površni, brzopleti i nepromišljeni u pokušajima da dobijemo utakmicu. Kao da smo želeli da do trijumfa stignemo samo na osnovu srca ili imena Olimpijakosa. Takav pristup, međutim, ne može da prođe u Evroligi. Moraš da igraš kao tim u svakoj utakmici".
Ne treba svaki put pričati o pojačanjima posle loše utakmice.
"Najgore što bih mogao da uradim jeste da se svaki put povodim za javnim mnjenjem i mišljenjima o tome kojeg igrača Olimpijakos treba da dovede, u zavisnosti od jednog rezultata. Na primer, da li bi nas jedna loša napadačka utakmica danas trebalo da navede na zaključak da moramo da dovedemo košgetera na određenoj poziciji ili bi, pošto smo u prethodnim mečevima bez takvog igrača postizali 100 poena, trebalo da potražimo bolje defanzivce? Svaka utakmica je priča za sebe. Sve zavisi od protivnika, kao i od mentalne, fizičke i taktičke spremnosti svih nas. Potpuno je pogrešno donositi ishitrene zaključke na osnovu samo jedne utakmice. To je kao kada imaš fudbalski tim, protivnički igrač ti postigne gol, a ti odmah odlučiš da ga dovedeš samo zato što je zatresao tvoju mrežu, bez ikakvog znanja o tome da li se uklapa u tvoju ekipu. Razumete šta želim da kažem. Zato smatram da pre svega moramo da ostanemo mirni. To je Evroliga, sa svim oscilacijama i usponima i padovima sa kojima se suočavamo svake godine. I prošle sezone smo imali poraze", zaključio je.