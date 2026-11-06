Dubai protutnjao kroz Bolonju: Kabengele i Rajt dominirali, Šengelija zablistao
Vreme čitanja: 4min | pet. 06.11.26. | 23:03
Sedma pobeda u evroligaškoj sezoni za tim Ćavija Paskvala
Povratak Tornikea Šengelije u Bolonju bio je jedna od glavnih priča pred susret Virtusa i Dubaija, ali je ekipa Ćavija Paskvala učinila da se posle utakmice mnogo više govori o njenoj igri. Dubai je u desetom kolu Evrolige demonstrirao kvalitet i ubedljivo savladao italijanskog predstavnika rezultatom 93:75 (21:17, 27:17, 28:19, 17:22) za sedmu pobedu u evroligaškoj sezoni. Virtus je, uprkos još jednoj fantastičnoj partiji Alijua Dijare, doživeo četvrti uzastopni poraz u elitnom takmičenju.
Mfiondu Kabengele i Mekinli Rajt predvodili su pobednički sastav sa po 16 poena, a odličan utisak ostavio je i Tornike Šengelija, koji je protiv nekadašnjeg kluba ubacio 14. Reprezentativac Gruzije, svojevremeno jedan od najvažnijih igrača Virtusa i MVP finala italijanskog prvenstva 2025. godine, pokazao je koliko može da bude koristan i u znatno drugačijoj ulozi koju ima u Dubaiju.
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Domaćin je otvorio utakmicu sa četiri uzastopna poena, ali je Dubai brzo uspostavio kontrolu. Šengelija je odlično ušao u susret, pronalazio rešenja blizu koša, dok je Džanan Musa pogodio sa distance i najavio probleme za odbranu Virtusa. Gosti su poveli 14:6, međutim, ekipa Aleksa Mumbrua uspela je da odgovori preko Trenta Frejzera i Alijua Dijare, pa je posle deset minuta zaostajala četiri poena (17:21).
Druga četvrtina pokazala je koliko Dubai u ovom trenutku ima napadačkih rešenja. Kabengele je pravio ogromne probleme protivničkim centrima, koristio fizičku prednost i agresivno napadao obruč, dok je Rajt odličnim prodorima uspevao da probije prvu liniju odbrane Virtusa. Amerikanac je veoma dobro kontrolisao tempo i prepoznavao trenutke kada treba da ubrza napad. Doprinos Džerona Blosomgejma dodatno je otežao posao domaćem sastavu, koji nije uspevao da pronađe kontinuitet u šutu sa distance.
Dubai je sredinom druge deonice stigao do dvocifrene prednosti, a na veliki odmor otišao sa velikih 48:34. Već tada bilo je jasno da Virtus mora ozbiljno da podigne nivo igre u nastavku ukoliko želi da se vrati u utakmicu. Međutim, tim Ćavija Paskvala nastavio je u istom ritmu. Šengelija je pokazivao svoje iskustvo i košarkašku inteligenciju, Kabengele je ostao velika pretnja u reketu, a Rajt nastavio da koristi prostor koji mu je odbrana ostavljala. Dubai je imao odgovor na pokušaje domaćina da uhvati priključak, uz veoma dobar protok lopte i raspoložene igrače na više pozicija.
Treća četvrtina praktično je odlučila pobednika. Gosti su je dobili sa 28:19 i u poslednjih deset minuta ušli sa čak 23 poena prednosti (76:53). Virtus je u završnici uspeo da ublaži poraz, ali je zaostatak bio preveliki da bi ozbiljnije ugrozio pobedu gostiju.
Ipak, u poraženom timu još jednom je pažnju privukao Aliju Dijara, koji nastavlja da potvrđuje koliko je napredovao i kakav potencijal poseduje. Centar iz Malija završio je utakmicu sa 19 poena, sedam skokova, tri asistencije i indeksom korisnosti 30. Još jedna njegova izuzetno kvalitetna evroligaška partija, tokom koje je energijom i prisustvom na oba obruča pokušavao da održi Virtus u igri. U domaćem sastavu istakao se i Vendel Mur sa 15 poena.
Na drugoj strani, Dubai je ponovo pokazao koliko je opasan kada uspe da uspostavi ravnotežu između spoljne i unutrašnje igre. Kabengeleova dominacija blizu obruča omogućavala je bekovima više prostora, a Rajt je odlično koristio prilike koje su se otvarale. Posebnu vrednost pobedi dao je učinak Šengelije, koji se na parketu kluba u kojem je ostavio dubok trag predstavio u veoma dobrom izdanju.
Za Virtus je najveći problem bio nedostatak napadačkog kontinuiteta, posebno u drugoj i trećoj četvrtini, kada je Dubai napravio odlučujuću razliku. Ekipa iz Emirata je za tih 20 minuta ubacila 55 poena, dovoljno da potpuno preuzme kontrolu i bez dramatične završnice stigne do sedme pobede u deset evroligaških utakmica. Bolonjski tim ostao je na učinku 4-6, uz nastavak serije loših rezultata.
EVROLIGA - 10. KOLO
Sreda
Real Madrid - Panatinaikos 112:115
/Feliz 27 - Nan 33/
Četvrtak
Efes - Pariz 90:95
/Pejn 33 - Hifi 28/
Fenerbahče - Baskonija 84.65
/Horton Taker 19 - Simons 13/
Hapoel Tel Aviv - Barselona 90:93
/Brajant 25 - Brizuela 22/
Asvel - Bajern 95:99
/Mils 22 - Vajli 22/
Olimpija Milano - Valensija 73:84
/Bolmaro 16 - Tejlor 17/
Petak
Bešiktaš - Žalgiris 67:83
/Omoruji 17 - Tubelis 14/
Olimpijakos - Crvena zvezda 57:62
/Vezenkov 27 – Nvora 18/
Virtus - Dubai 75:93
/Dijara 19 – Kabengele 16/
Partizan Mozzart Bet - Makabi Tel Aviv 88:67
/Tompson 16 – Tajs 11/