Dubai protutnjao kroz Bolonju: Kabengele i Rajt dominirali, Šengelija zablistao

Domaćin je otvorio utakmicu sa četiri uzastopna poena, ali je Dubai brzo uspostavio kontrolu. Šengelija je odlično ušao u susret, pronalazio rešenja blizu koša, dok je Džanan Musa pogodio sa distance i najavio probleme za odbranu Virtusa. Gosti su poveli 14:6, međutim, ekipa Aleksa Mumbrua uspela je da odgovori preko Trenta Frejzera i Alijua Dijare, pa je posle deset minuta zaostajala četiri poena (17:21).

Druga četvrtina pokazala je koliko Dubai u ovom trenutku ima napadačkih rešenja. Kabengele je pravio ogromne probleme protivničkim centrima, koristio fizičku prednost i agresivno napadao obruč, dok je Rajt odličnim prodorima uspevao da probije prvu liniju odbrane Virtusa. Amerikanac je veoma dobro kontrolisao tempo i prepoznavao trenutke kada treba da ubrza napad. Doprinos Džerona Blosomgejma dodatno je otežao posao domaćem sastavu, koji nije uspevao da pronađe kontinuitet u šutu sa distance.

Dubai je sredinom druge deonice stigao do dvocifrene prednosti, a na veliki odmor otišao sa velikih 48:34. Već tada bilo je jasno da Virtus mora ozbiljno da podigne nivo igre u nastavku ukoliko želi da se vrati u utakmicu. Međutim, tim Ćavija Paskvala nastavio je u istom ritmu. Šengelija je pokazivao svoje iskustvo i košarkašku inteligenciju, Kabengele je ostao velika pretnja u reketu, a Rajt nastavio da koristi prostor koji mu je odbrana ostavljala. Dubai je imao odgovor na pokušaje domaćina da uhvati priključak, uz veoma dobar protok lopte i raspoložene igrače na više pozicija.

Treća četvrtina praktično je odlučila pobednika. Gosti su je dobili sa 28:19 i u poslednjih deset minuta ušli sa čak 23 poena prednosti (76:53). Virtus je u završnici uspeo da ublaži poraz, ali je zaostatak bio preveliki da bi ozbiljnije ugrozio pobedu gostiju.

Ipak, u poraženom timu još jednom je pažnju privukao Aliju Dijara, koji nastavlja da potvrđuje koliko je napredovao i kakav potencijal poseduje. Centar iz Malija završio je utakmicu sa 19 poena, sedam skokova, tri asistencije i indeksom korisnosti 30. Još jedna njegova izuzetno kvalitetna evroligaška partija, tokom koje je energijom i prisustvom na oba obruča pokušavao da održi Virtus u igri. U domaćem sastavu istakao se i Vendel Mur sa 15 poena.

Na drugoj strani, Dubai je ponovo pokazao koliko je opasan kada uspe da uspostavi ravnotežu između spoljne i unutrašnje igre. Kabengeleova dominacija blizu obruča omogućavala je bekovima više prostora, a Rajt je odlično koristio prilike koje su se otvarale. Posebnu vrednost pobedi dao je učinak Šengelije, koji se na parketu kluba u kojem je ostavio dubok trag predstavio u veoma dobrom izdanju.

Za Virtus je najveći problem bio nedostatak napadačkog kontinuiteta, posebno u drugoj i trećoj četvrtini, kada je Dubai napravio odlučujuću razliku. Ekipa iz Emirata je za tih 20 minuta ubacila 55 poena, dovoljno da potpuno preuzme kontrolu i bez dramatične završnice stigne do sedme pobede u deset evroligaških utakmica. Bolonjski tim ostao je na učinku 4-6, uz nastavak serije loših rezultata.

EVROLIGA - 10. KOLO

Sreda

Real Madrid - Panatinaikos 112:115

/Feliz 27 - Nan 33/

Četvrtak

Efes - Pariz 90:95

/Pejn 33 - Hifi 28/

Fenerbahče - Baskonija 84.65

/Horton Taker 19 - Simons 13/

Hapoel Tel Aviv - Barselona 90:93

/Brajant 25 - Brizuela 22/

Asvel - Bajern 95:99

/Mils 22 - Vajli 22/

Olimpija Milano - Valensija 73:84

/Bolmaro 16 - Tejlor 17/

Petak

Bešiktaš - Žalgiris 67:83

/Omoruji 17 - Tubelis 14/

Olimpijakos - Crvena zvezda 57:62

/Vezenkov 27 – Nvora 18/

Virtus - Dubai 75:93

/Dijara 19 – Kabengele 16/

Partizan Mozzart Bet - Makabi Tel Aviv 88:67

/Tompson 16 – Tajs 11/