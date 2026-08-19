Zemun putevima Zvezde i Vojvodine: „Fenjeraš“ menja trenera

Prvo je trenera promenila Vojvodina, još nakon prvog kola. Potom je do promene došlo u Crvenoj zvezdi. A, sada je i Zemun ušao u to kolo...

Klub koji je na poslednjem mestu u Mozzart Bet Superligi odlučio je da smeni trenera. Kako javlja Telegraf, Milan Kuljić više nije šef struke zeleno-plavih iz Gornje varoši.