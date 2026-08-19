(©MN Press)
(©MN Press)

Zemun putevima Zvezde i Vojvodine: „Fenjeraš“ menja trenera

Vreme čitanja: 1min | sre. 19.08.26. | 08:14

Milan Kuljić završio mandat u Gornjoj varoši

Prvo je trenera promenila Vojvodina, još nakon prvog kola. Potom je do promene došlo u Crvenoj zvezdi. A, sada je i Zemun ušao u to kolo...

Klub koji je na poslednjem mestu u Mozzart Bet Superligi odlučio je da smeni trenera. Kako javlja Telegraf, Milan Kuljić više nije šef struke zeleno-plavih iz Gornje varoši.

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Razlog su slabi rezultati koje beleži povratnik u društvo najboljih, jer posle pet kola ima samo jedan bod i to osvojen protiv Partizana na premijeri sezone. Iako je opšti stav javnosti da Zemun ima najslabiji tim u ligi i da se nije značajno pojačao tokom letnjeg prelaznog roka, to nije bila prepreka čelnicima kluba da potpišu raskid saradnje sa trenerom Kuljićem.

Zemuna u narednom kolu čeka mali gradski derbi protiv OFK Beograd Mozzart Beta, ali sada je centralno pitanje za kojeg novog trenera će se uprava zeleno-plavih odlučiti.

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FK ZemunMilan KuljićMozzart Bet Superliga
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