Đoković ne stiže da uživa u pobedi: Eh, da ima jedan dan odmora

Jedino za čime Đoković žali je što nema sada dan odmora do polufinala. „Voleo bih da imam slobodan dan pa da zaista uživam u trenutku, uživam u pobedi, ali nema vremena. Već razmišljam šta bi trebalo da uradim da se oporavim, da se dobro naspavam. Znam da će meč biti opet biti kasno sutra. Sada se igra svakog dana. Ali, u redu je“.

Istakao je teniski GOAT da danas nije imao zdravstvenih poteškoća.

„Osećao sam se fizički prilično dobro pre nekoliko dana i večeras. Imao sam kasne završetke mečeva, skoro tri sata su trajala oba koja sam odigrao. Ali, osećam se dobro. To je odlična vest za mene, iskreno, jer to nije bio slučaj u većem delu godine. Zato razmišljam samo o sutrašnjem meču, sutrašnjem protivniku. Sjajna pobeda večeras, ali turnir nije završen. Opšti utisak je zaista dobar. Naravno, kada igrate ovako dobro, onda je i samopouzdanje veće, pa nekako zaboravite na sve probleme i izazove i samo nastavite dalje. Nadam se da ću moći to da ponavljam iz dana u dan“.

Naredni Novakov rival je stari znanac Danil Medvedev, protiv kojeg vodi 10:5 u pobedama, ali su poslednji put igrali pre tri godine.

„Očekuje me još jedan izuzetno težak protivnik koji je u naletu - Medvedev. Dobro poznajem njegovu igru. Osvojio je turnir prošle nedelje. On voli ovakve uslove u Kini. To nije iznenađenje. Moraću da pružim još jednu sjajnu partiju ako želim da imam šansu za pobedu“, istakao je Novak Đoković.