Đoković ne stiže da uživa u pobedi: Eh, da ima jedan dan odmora
Vreme čitanja: 2min | ned. 04.10.26. | 18:27
“Osećam se dobro i to je odlična vest za mene, jer to nije bio slučaj u većem delu godine“, istakao Novak
Bruji svet tenisa o pobedi Novaka Đokovića nad Aleksandrom Zverevim u četvrtfinalu turnira u Pekingu. Svi su oduševljeni partijom srpskog tenisera, koji je izgubio prvi set, pa našao način da dobije meč.
Oduševljen je i Đoković, koji je sjajno raspoložen došao pred novinare.
„Ovo je verovatno jedan od dva najbolja meča koja sam odigrao ove godine, uz onaj protiv Sinera u polufinalu Australijan opena. Naravno da sam presrećan što sam pobedio verovatno najboljeg tenisera na svetu u ovom trenutku. Saša je u sjajnoj seriji i igra neverovatan tenis, posebno u poslednjih nekoliko meseci sa osvojenim US openom. On je oduvek bio vrhunski igrač, a sa velikim samopouzdanjem koje poseduje i sjajnim servisom, izuzetno je teško igrati protiv njega“, rekao je Novak.
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Jedino za čime Đoković žali je što nema sada dan odmora do polufinala.
„Voleo bih da imam slobodan dan pa da zaista uživam u trenutku, uživam u pobedi, ali nema vremena. Već razmišljam šta bi trebalo da uradim da se oporavim, da se dobro naspavam. Znam da će meč biti opet biti kasno sutra. Sada se igra svakog dana. Ali, u redu je“.
Istakao je teniski GOAT da danas nije imao zdravstvenih poteškoća.
„Osećao sam se fizički prilično dobro pre nekoliko dana i večeras. Imao sam kasne završetke mečeva, skoro tri sata su trajala oba koja sam odigrao. Ali, osećam se dobro. To je odlična vest za mene, iskreno, jer to nije bio slučaj u većem delu godine. Zato razmišljam samo o sutrašnjem meču, sutrašnjem protivniku. Sjajna pobeda večeras, ali turnir nije završen. Opšti utisak je zaista dobar. Naravno, kada igrate ovako dobro, onda je i samopouzdanje veće, pa nekako zaboravite na sve probleme i izazove i samo nastavite dalje. Nadam se da ću moći to da ponavljam iz dana u dan“.
Naredni Novakov rival je stari znanac Danil Medvedev, protiv kojeg vodi 10:5 u pobedama, ali su poslednji put igrali pre tri godine.
„Očekuje me još jedan izuzetno težak protivnik koji je u naletu - Medvedev. Dobro poznajem njegovu igru. Osvojio je turnir prošle nedelje. On voli ovakve uslove u Kini. To nije iznenađenje. Moraću da pružim još jednu sjajnu partiju ako želim da imam šansu za pobedu“, istakao je Novak Đoković.