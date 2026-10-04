Kodijev šou i najbolja partija u Olimpijakosu! Vratio se Milutinov i odmah proigrao
Vreme čitanja: 2min | ned. 04.10.26. | 18:29
Pirejski crveno-beli loše počeli meč protiv Iraklisa, ali na kraju autoritativno slavili u prvom kolu grčkog prvenstva
Dobio je Olimpijakos sredinom nedelje šamar u Bolonji, Virtus mu je trojkom u poslednjoj sekundi naneo prvi evroligaški poraz u sezoni, ali suviše su pirejski crveno-beli moćni da bi dozvolili novi neuspeh i to na startu šampionata grčke. Premijeru na gostovanju Iraklisu najboljom partijom od dolaska iz Crvene zvezde u redove grčkog velikana, obeležio je Kodi Miler Mekintajer - 68:78.
Imao je Amerikanac u Solunu svoj šou, punio sve statističke kolone, delio lopte bez gledanja i poptpuno izbrisao loš početak ekipe Jorgosa Barcokasa. Svih 12 poena, Kodi je isporučio u drugoj deonici, a ostatak meča iskoristio za ostale poslove - skokove i izmišljanje poena saigračima.
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U šestoj takmičarskoj utakmici za Oli, reprezentativac Bugarske je prvi put stigao do dvocifrenog košgeterskog učinka, a na to je nakalemio devet skokova i šest asistencija za nešto manje od 30 minuta na terenu.
Olimpijakos je posle uvodnih 10 minuta košarke gubio sa 25:15, Kodi je počeo meč sa klupe, ušao dva i po minuta pre kraja prvog dela, a onda u drugoj četvrtini pokrenuo lavinu gostiju koji su se do poluvremena vratili i preokrenuli rezultat. Drugi period igre dobili su sa 31:11!
U nastavku nije tim iz Dvorane mira i prijateljstva imao težak zadatak da održava prednost, a u toj misiji ozbiljno je pomogao Nikola Milutinov. Vratio se srpski centar na teren posle četiri utakmice pauze, odigrao 21 minut, postigao deset poena, uz pet skokova, dve blokade i po jednu asistenciju i ukradenu loptu.
Iraklis je samo na startu utakmice iznenadio Olimpijakos, imao je dvojicu raspucanih košarkaša, Džejlena Leka sa 19 i Hasana Dijaru sa 16 poena, ali američko-malijski tandem nije imao adekvatnu podršku saigrača. Niko u ostatku tima nije ubacio više od pet poena.