Kodijev šou i najbolja partija u Olimpijakosu! Vratio se Milutinov i odmah proigrao

U šestoj takmičarskoj utakmici za Oli, reprezentativac Bugarske je prvi put stigao do dvocifrenog košgeterskog učinka, a na to je nakalemio devet skokova i šest asistencija za nešto manje od 30 minuta na terenu.

Olimpijakos je posle uvodnih 10 minuta košarke gubio sa 25:15, Kodi je počeo meč sa klupe, ušao dva i po minuta pre kraja prvog dela, a onda u drugoj četvrtini pokrenuo lavinu gostiju koji su se do poluvremena vratili i preokrenuli rezultat. Drugi period igre dobili su sa 31:11!

U nastavku nije tim iz Dvorane mira i prijateljstva imao težak zadatak da održava prednost, a u toj misiji ozbiljno je pomogao Nikola Milutinov. Vratio se srpski centar na teren posle četiri utakmice pauze, odigrao 21 minut, postigao deset poena, uz pet skokova, dve blokade i po jednu asistenciju i ukradenu loptu.

Iraklis je samo na startu utakmice iznenadio Olimpijakos, imao je dvojicu raspucanih košarkaša, Džejlena Leka sa 19 i Hasana Dijaru sa 16 poena, ali američko-malijski tandem nije imao adekvatnu podršku saigrača. Niko u ostatku tima nije ubacio više od pet poena.