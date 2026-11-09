Živković: Pričaćemo o ugovoru, moram prvo da ga potpišem
Vreme čitanja: 1min | pon. 09.11.26. | 15:04
Srpski reprezentativac zadovoljan rezultatom u derbiju sa Olimpijakosom (1:1), na kojem je postigao gol za izjednačenje
Dogovorio je Andrija Živković ugovor karijere. Produžiće saradnju sa PAOK-om na četiri sezone (uz opciju za još jednu sezonu), tako da će verovatno završiti karijeru u Solunu. Međutim, još uvek 30-godišnji Nišlija ne želi da priča o tome, dok se čitav posao ne ozvaniči.
U nedelju je Živković bio junak PAOK-a u derbiju sa Olimpijakosom (1:1) u Superligi Grčke. Postigao je u 71. minutu gol za izjednačenje.
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Posle tog meča grčki novinari su ga pitali za novi ugovor, ali nije Živković želeo na tu temu. Važnije mu je bilo da istakne to što se PAOK vratio iz rezultatskog minusa i tako zadržao četvrto mesto na tabeli.
“Moram prvo da potpišem. Dogovorili smo se i sada je to jedino što je preostalo. Znam da smo prošli kroz težak period, ali prevazišli smo ga zajedno. Naš mentalitet je takav da želimo da pošaljemo poruku da se nikada nećemo predati i ostavićemo sve što imamo na terenu”, kazao je Živković.
Petak, 20.45: (9,50) Srbija (5,90) Nemačka (1,33)
Ove sezone je nekadašnji fudbaler Partizana i Benfike najbokji igrač PAOK-a. Postigao je četiri gola i zabeležio sedam asistencija.