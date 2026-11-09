Živković: Pričaćemo o ugovoru, moram prvo da ga potpišem

Dogovorio je Andrija Živković ugovor karijere. Produžiće saradnju sa PAOK-om na četiri sezone (uz opciju za još jednu sezonu), tako da će verovatno završiti karijeru u Solunu. Međutim, još uvek 30-godišnji Nišlija ne želi da priča o tome, dok se čitav posao ne ozvaniči.

U nedelju je Živković bio junak PAOK-a u derbiju sa Olimpijakosom (1:1) u Superligi Grčke. Postigao je u 71. minutu gol za izjednačenje.