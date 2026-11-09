Može Evroliga i u 43. godini: Marselinjo blizu Dubaija

Iskusni košarkaš bio bi ubedljivo najstariji igrač u Evroligi, ali ne bi oborio rekord, pošto bi postao drugi najstariji košarkaš u istoriji elitnog takmičenja. Zasad rekord drži Den Gej, a kako stvari stoje, držaće ga verovatno i zauvek. On je 2007. godine za Fortitudo iz Bolonje igrao sa 45 godina, šest meseci i 14 dana, kao najstariji košarkaš na evroligaškim parketima u istoriji.

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Ovde godine nisu problem za Marselinja Uertasa, koji je u španskom šampionatu igrao sjajno od samog početka sezone. Beleži 14,3 poena i 3,9 asistencija u proseku u domaćem prvenstvu, dok su mu u Evrokupu brojke za poene značajno manje, ali za asistencije veće. Na šest utakmica za 18 minuta u proseku, u Evrokupu beleži osam poena i pet asistencija po meču.

Poslednji put kada je igrao u Evroligi, bilo je to u periodu od 2017. do 2019. godine, kada je nosio dres Baskonije. Od tada igra za Tenerife, gde se istakao jedna od živih legendi španskog kluba. Osvojio je FIBA Ligu šampiona 2022. godine, FIBA Interkontinentalni kup 2020. i 2023. godine, dok je MVP bio španskog šampionata prošle godine i dva puta MVP FIBA Lige šampiona 2024. i 2025. godine. Takođe je bio MVP Fajnal-fora FIBA Lige šampiona, čiji je član najbolje petorke bio četiri puta i član druge najbolje petorke dva puta, za ovih šest godina koliko igra za Tenerife.

Duga je karijera košarkaša iz Sao Paula, koja je počela još 2001. godine u rodnom gradu i ekipi FMU. Pored svih nabrojanih timova, igrao je još za Pineiros, Huventud, Bilbao, Fortitudo Bolonju, Barselonu i Los Anđeles Lejkerse.