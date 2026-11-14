Foto: ABA liga/Dragana Stjepanović
UŽIVO: Zadar - Partizan Mozzart Bet, crno-beli idu ka porazu
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sub. 14.11.26. | 18:10
Pratite sa nama dešavanja iz dvorane Krešimir Ćosić
ABA LIGA, 8. KOLO
ZADAR - PARTIZAN MOZZART BET (27:23, 26:10, 11:16)
Dvorana: Krešimir Ćosić
Sudije: Milosav Kaluđerovic, Bojan Popović, Jovan Vujović
Zadar: Mihailović, Mirčeta, Klarica, Buljević, Šare, Vraneš, Ogden, Drežnjak, Vučić, Vilijams, Ramljak, Bičić
Partizan Mozzart Bet: Olman, Nakić, Frenks, Marinković, Tanasković, Rivs, Lakić, Silva, Pajola, Lovernj
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