Život za roman i suze slovenačkog sudije: Slavko Vinčić sudi finale Svetskog prvenstva

Vinčić već godinama važi za jednog od najboljih evropskih sudija zbog čega je 2022. “svirao” finale Lige Evrope između Ajntrahta i Rendžersa, a 2024. I finale Lige šampiona u kome je Real Madrid savladao Borusiju Dortmund.

Ugled u međunarodnim organizacijama, pre svega Uefi na čijem je čelu zemljak mu Aleksander Čeferin, nije mu pokvario ni skandal iz 2020, kada je u Bosni i Hercegovini priveden tokom policijske racije sprovedene zbog sumnji na organizovanu prostituciju, trgovinu drogom i posedovanja oružja. Za razliku od nekih drugih privedenih, Vinčić je odmah pušten na slobodu, protiv njega nikada nije podignuta bilo kakva optužnica, a i on sam je rekao da se na tom mestu našao nakon što je pozvan na poslovni ručak, ne znajući s kakvim je društvom seo za sto. Priznao je samo da je tada napravio grešku života.

No, nazad na fudbal. Vinčić je Arentini sudio samo jednom, na otvaranju Mundijala u Kataru kada je Saudijska Arabija šokirala Gaučose pobedom od 2:1. Bio je to poslednji poraz Argentine na svetskim prvenstvima. Španiji je sudi pet puta, nijednom nije izgubila, a igrala je i protiv rivala kakvu su Italija, Francuska, Kolumbija…

Pomoćne sudije biće Tomaž Klančnik i Andraž Kovačić, dok će u VAR sobi glavni biti Nemac Bastijan Dankert.

Svakako velika čast za Vinčićev tim. I razumljive suze u trenutku kada je saznao da će se naći na centru terena.