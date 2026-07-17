Život za roman i suze slovenačkog sudije: Slavko Vinčić sudi finale Svetskog prvenstva
Vreme čitanja: 2min | pet. 17.07.26. | 08:27
Velika čast za 46-godišnjeg arbitra
Fudbalske velesile na suprotstavljenim strana, a na centru predstavnik zemlje koja se nije ni kvalifikovala za Mundijal. Slovencu Slavku Vinčiću pripala je velika čast da sudi finale Svetskog prvenstva između Španije i Argentine, u nedelju u Njujorku.
Biće to treća Vinčićeva utakmica na Mundijalu pošto je prethodno delio pravdu i na mečevima Brazi – Maroko (1:1), Jordan – Alžir (1:2) i Meksiko – Ekvador (2:0). Njegova odluka koja je privukla najveću pažnju svakako je bila ona da isključi Ekvadorca Pjera Hinkapijea zbog ovog “Vinisijusovog pravila” koje igračima zabranjuje da rukama prekrivaju usta kada se obraćaju protivnika.
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Vinčić već godinama važi za jednog od najboljih evropskih sudija zbog čega je 2022. “svirao” finale Lige Evrope između Ajntrahta i Rendžersa, a 2024. I finale Lige šampiona u kome je Real Madrid savladao Borusiju Dortmund.
Ugled u međunarodnim organizacijama, pre svega Uefi na čijem je čelu zemljak mu Aleksander Čeferin, nije mu pokvario ni skandal iz 2020, kada je u Bosni i Hercegovini priveden tokom policijske racije sprovedene zbog sumnji na organizovanu prostituciju, trgovinu drogom i posedovanja oružja. Za razliku od nekih drugih privedenih, Vinčić je odmah pušten na slobodu, protiv njega nikada nije podignuta bilo kakva optužnica, a i on sam je rekao da se na tom mestu našao nakon što je pozvan na poslovni ručak, ne znajući s kakvim je društvom seo za sto. Priznao je samo da je tada napravio grešku života.
No, nazad na fudbal. Vinčić je Arentini sudio samo jednom, na otvaranju Mundijala u Kataru kada je Saudijska Arabija šokirala Gaučose pobedom od 2:1. Bio je to poslednji poraz Argentine na svetskim prvenstvima. Španiji je sudi pet puta, nijednom nije izgubila, a igrala je i protiv rivala kakvu su Italija, Francuska, Kolumbija…
Pomoćne sudije biće Tomaž Klančnik i Andraž Kovačić, dok će u VAR sobi glavni biti Nemac Bastijan Dankert.
Svakako velika čast za Vinčićev tim. I razumljive suze u trenutku kada je saznao da će se naći na centru terena.
FINALE
Nedelja, 21.00: (2,45) Španija (3,00) Argentina (3,50)
UTAKMICA ZA TREĆE MESTO
Subota, 23.00: (1,95) Francuska (3,90) Engleska (3,80)