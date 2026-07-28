Zvanično: De Blekere dve godine glavni za suđenje u srpskom fudbalu

Prema saopštenju Saveza…

“Fokus rada gospodina De Blekerea biće na jačanju integriteta Sudijske organizacije, unapređenju stručnog i ličnog razvoja sudija, kontinuiranoj edukaciji, kao i podizanju kvaliteta suđenja u Srbiji u skladu sa najvišim standardima FIFA i UEFA. Već naredne sedmice gospodin De Bleker održaće sastanke sa sudijama i drugim službenim licima, trenerima i kapitenima klubova, kao i predstavnicima medija. Tom prilikom predstaviće svoju viziju rada, ključne prioritete i plan aktivnosti, ali i najnovije smernice i promene u oblasti suđenja koje dolaze sa nivoa FIFA i UEFA”.

De Blekere će imati i “pomoć prijatelja”, pošto će mu u poslovima analize suđenja, edukacije i ocenjivanja arbitara, sa posebnim akcentom na primenu VAR tehnologije, na raspolaganju biti njegov dugogodišnji saradnik, međunarodni VAR ekspert Kristof Dirik.

BIOGRAFIJA

Frank de Blekere rođen je 1. jula 1966. godine u Odenardeu, u Belgiji. Sudijsku karijeru započeo je 1984. godine, a već 1994. postao je arbitar najvišeg ranga belgijskog fudbala. Na FIFA listu međunarodnih sudija uvršten je 1998. godine, gde je ostao sve do okončanja aktivne karijere 2011. godine.

Tokom više od decenije na svetskoj sceni sudio je najveće utakmice evropskog i svetskog fudbala. Učestvovao je na svetskim prvenstvima u Nemačkoj 2006. i Južnoj Africi 2010. godine, gde je delio pravdu na ukupno sedam utakmica, uključujući i četvrtfinalni meč Italija – Ukrajina 2006. Bio je i učesnik evropskih prvenstava u Portugalu 2004. i Austriji i Švajcarskoj 2008, gde mu je povereno i vođenje polufinalnog susreta između Španije i Rusije.

Na klupskoj sceni važio je za jednog od najcenjenijih UEFA arbitara svoje generacije. Sudio je brojne mečeve Lige šampiona, uključujući polufinala elitnog evropskog takmičenja (Milan – Mančester junajted, Barselona – Inter i Real Madrid – Barselona), kao i finale Superkupa Evrope 2009. između Barselone i Šahtjora. Za izuzetne rezultate u sudijskoj karijeri čak sedam puta je proglašavan za najboljeg fudbalskog sudiju Belgije, čime je stekao status jednog od najuspešnijih arbitara u istoriji belgijskog fudbala.

Po završetku aktivne sudijske karijere ostao je u samom vrhu evropskog fudbalskog suđenja. Obavljao je funkcije UEFA sudijskog posmatrača i instruktora, bio je predavač u okviru prestižnog UEFA CORE (Centre of Refereeing Excellence) programa, mentor najtalentovanijim evropskim sudijama, kao i član UEFA Referee Development Panela, tela zaduženog za razvoj i edukaciju sudija širom Evrope.

U prethodnom periodu bio je na čelu Sudijske komisije Fudbalskog saveza Azerbejdžana, gde je rukovodio reformom sudijske organizacije, razvojem VAR sistema i edukacijom arbitara.