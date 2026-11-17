Izabranici Majkla O'Nila izborili su zlata vredan remi (1:1) u direktnom duelu sa Mađarskom, vratili se iz rezultatskog minusa i potom punih pola sata odolevali napadima Dominika Soboslajia i družine. I uspeli. Severna Irska direktno se plasirala u A diviziju, dok će Mađari u baraž kao potencijalni rivali Srbije. Od ranije je bilo poznato da će se među kuglicama naći i one s imenima Bosne i Hercegovine i Slovenije, a četvrti mogući protivnik Orlova biće Republika Irska.

Karakter, taktička disciplina, požrtvovanost i timski duh - to je upravo Severna Irska i baš zbog ovih kvaliteta šarmantni ostrvljani naći će se potpuno zasluženo u A diviziji Lige nacija naredne godine. Tim bez zvezda, zvučnih imena, ekipa čiji prosek godina ne prelazi 23, pokazao je Srbiji i čitavoj Evropi kako se bori za svoj nacionalni tim i prevazilaze brojni objektivni limiti.

Baš kao i njihove prve komšije, Irci su odličnom partijom u poslednjem kolu - rutinskom pobedom kod kuće nad tzv. Kosovom (3:0) - čekirali kartu za baraž. Troj Perot je dvaput bio precizan sa bele tačke, a trijumf domaćina potvrdio je Mojlen posle jednog časa igre. Dakle, Srbija će se za opstanak u društvu najboljih boriti protiv od jedne od sledeće četiri reprezentacije: Slovenije, BiH, Mađarske ili Republike Irske. Mađari su očigledno navukli ozbiljan strah i traumu od Iraca. Pre ravno godinu dana, u poslednjem kolu kvalifikacija za poslednji Mundijal eliminisao ih je upravo Perot, het-trikom za pobedu 3:2 (poslednji gol dao je duboko u nadoknadi vremena), Republika Irska plasirala se u baraž, a Mađarska oprostila od mundijalskog sna na šokantan način. Ponovo novembar, ponovo poslednje kolo, i ponovo bolan šamar, ovoga puta od Severne Irske.

Meč na Puškaš areni u Budimpešti odvijao se po očekivanom scenariju, uz konstantnu ofanzivu Mađara od samog početka, jer ih je jedino pobeda vodila u A diviziju. Energije nije manjkalo, ali jeste ideja u napadu, a Soboslai - ma koliko bio dobar fudbaler, a uistinu je od posebnog kova - sam nije mogao protiv čvrstog defanzivnog bloka gostiju. U pakera se zato potpuno neočekivano transformisao golman Mađarske Balaš Tot. Savršeno je degažirao loptu na ivicu protivničkog šesnaesterca i u dlaku pogodio Barnabasa Vargu, koji se rešio svog čuvara u prijemu i rutinski pogodio za vođstvo u 35. minutu. Nisu se, dabome, Ostvrljani predavali ni klonuli duhom, nije to njihov manir ni mentalitet. Krenuli su još oštrije i odlučnije u svaki duel, na svakom kraju terena, svesni da moraju da se "pobiju" ako žele sa štitom, a ne na njemu da se vrate kući. Četa Marka Rosija, s druge strane, bila je svesna da mora da postigne bar još jedan gol kako bi izbegla dramatičnu završnicu i ono što ih je na kraju, ispostaviće se, i koštalo direktnog prolaska u A diviziju.

Irci su se bolje snašli u drugom delu tog fajterskog duela, inicijativa je malo pomalo prelazila u ruke gostiju, koji su sve otvorenije atakovali na Totov gol. Prvi put lopta je pogodila spoljni deo mreže pri pokušaju Ajzaka Prajsa u 60. minutu, ali pet minuta kasnije nije bilo spasa - Džastin Deveni pokupio je odbitak na ivici šesnaesterca i poslao neodbranjivi projektil u mrežu za delirijum na klupi Severne Irske i nevericu Mađara. Iako je na semaforu ostalo još više od 30 minuta, jalovi napadi naših severnih suseda nisu im doneli ni bar neku izglednu priliku, a kamoli toliko željeni gol za spas. Bosna i Hercegovina je i pre poslednjeg kola obezbedila mesto u doigravanju, a večeras je slavila na Bilinom polju posle preokreta protiv Rumunije. Gosti su poveli posle svega šest minuta igre golom Birligea, a Bosanci su izjednačili u poslednjim minutima prvog dela preko Tahirovića. Pobedu timu Sergeja Barbareza doneo je Barjaktarević golom u 82. minutu. Sledi žreb za baraž, a onda i mečevi odluke u martu sledeće godine. LIGA NACIJA, B DIVIZIJA - 6. KOLO Grupa 2 Mađarska - Severna Irska 1:1 (1:0) /Varga 35 - Deveni 65/ Ukrajina - Gruzija 1:0 (1:0) /Sikan 1/