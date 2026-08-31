Zvezda nije završila prelazni rok: Traži se krupniji špic i bek, barem četvorica višak

Došli su uoči i posle meča sa Viktorijom Korejac Kim, zatim Japanac Nakajama, pre toga Ristić i najzvučnije pojačanje Bamba Dijeng. Poslednje informacije govore da Crvena zvezda nije završila letnji prelazni rok, kada su u pitanju ulazni transferi. Tačnije, da ne bi bilo iznenađenje da na Marakanu u narednih nekoliko dana stignu krupniji špic, nešto nalik Džeju Enemu i još jedan bek.

Odlascima Bruna Duartea i Džeja Enema, Crvena zvezda je u špicu napada ostala na Bambi Dijengu i Marku Arnautoviću koji je istrošio dobar deo kredita. Može da posluži i Aleksandar Katai, ali na Marakani smatraju da im možda nedostaje još jedno rešenje u vrhu napada. Gabaritnije građe. Iako Rijera ne preferira igru sa bekovima, iz istih izvora se može čuti da bi crveno-beli mogli da dovedu i Seolovog klona.

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Jako će biti zanimljivo i što se tiče odlazaka. Rekao je nekoliko puta Albert Rijera da su mu za kvalitetan rad potrebna 22 igrača i trojica golmana. Trenutno ih crveno-beli imaju četiri više, uz mogućnost da dovedu još dvojicu igrača.

Mnogo toga zavisi od potencijalne prodaje Vasilija Kostova, mada su priče o njegovom transferu utihnule. Niko ga ni ne pominja kao spekulaciju, ali to ne mora ništa da znači. Dakle, Rijera će morati da seče.

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Deluje da je jedan štoper višak, kao i jedan u vezi. Rodrigao se nameće kao rešenje za odlazak, možda i Tomas Hendel usled velike plate, iako je Portugalac zadovoljio Rijeru. Stoji znak pitanja i kod Vladimira Lučića.