Derbi i na Koševu: Sarajevo za kontinuitet, Borac za potvrdu ambicija

Duel na Koševu dolazi u trenutku kada su oba tima u gornjem delu prvenstvenog poretka, ali sa nešto drugačijim osećajem nakon uvodnih kola. Borac je posle četiri utakmice na deset bodova i još je bez poraza, dok Sarajevo ima sedam bodova iz četiri meča. Banjalučani su trenutno drugi, a Sarajlije pete, uz utakmicu manje od nekih rivala.

Sarajevo je novu sezonu otvorilo remijem bez golova protiv Radnika iz Bijeljine. Usledile su pobede protiv BSK-a i Širokog Brijega, ali i domaći poraz od Zrinjskog. Upravo taj niz najbolje oslikava ono što je Sarajevo pokazivalo i ranije: ekipa može izgledati veoma dobro u jednom meču, a već u narednom ostaviti potpuno drugačiji utisak. Drugim rečima, toplo-hladno.

Poslednji meč, međutim, daje razloga za optimizam bordo timu. Sarajevo je u Širokom Brijegu slavilo 2:1 i tako pokazalo karakter posle poraza od prvaka. Sada je pred ekipom još ozbiljniji ispit, jer Borac na Koševo stiže kao neporažen i sa jasnom porukom da ove sezone ne želi biti samo učesnik borbe za vrh.

„Igramo protiv jedne od najboljih ekipa u ligi, koja je zaista pokazala već ove sezone dosta odličnih stvari i u Evropi i u prvenstvu. Ekipa je to koja je dugo zajedno, imaju određene automatizme. Videli ste i sami da moramo da damo apsolutno poslednji atom snage da bismo izvukli neku pozitivu, ali ako ništa, hvala bogu da nam je to jasno. Očekujemo svi da pružimo što bolji otpor i da protiv ovakve ekipe budemo na maksimumu i da igramo onako kako Sarajevu i priliči”, rekao je strateg Sarajeva Zoran Zekić.

Nada se hrvatski trener da bi nedavni meč u Širokom Brijegu mogao za njegovu ekipu da bude prekretnica sezone.

„Siguran sam da oni neće previše kalkulisati, iako su već dali priliku mnogim igračima. Imali su, hvala bogu, što se njih tiče, i te nastupe u Evropi i u prvenstvu. Sami ste videli ove utakmice protiv Željezničara gde su apsolutno bili dominantni i u posedu. Bili su opasni i sa loptom i bez lopte u tranziciji. Imaju i odličnog trenera. Stvarno zaslužuju sve pohvale. Mi smo ekipa u stvaranju i nama to treba da bude još jedan motiv više da ove naše detalje, neke greške koje radimo, svedemo na minimum. Moramo da budemo na puno većem nivou ako želimo da uspemo protiv Borca”, kazao je Zekić.

Banjalučani su sezonu otvorili ubedljivo, pobedom nad Veležom 3:1, potom su savladali Čelik sa 2:0, dok su jedini bod do sada ispustili u Bijeljini, gde su protiv Radnika odigrali 2:2. U petom kolu Borac je na svom terenu bio bolji od Željezničara rezultatom 2:0. Deset osvojenih bodova iz četiri utakmice dovoljan su razlog za zadovoljstvo, ali i za dodatni pritisak. Očekivanja u Banjaluci su velika.

Posebna priča ove sezone za Borac je Evropa. Banjalučki klub izborio je mesto u ligaškoj fazi UEFA Konferencijske lige i od septembra ga čeka evropski raspored sa šest utakmica. To znači da Borac praktično ulazi u period u kojem će morati igrati na dva fronta, što će predstavljati ozbiljan test širine kadra, fizičke spremnosti i sposobnosti stručnog štaba da rasporedi minutažu. Upravo zbog toga današnji meč ima dodatnu težinu.

„Nalazimo se, kao i sve ekipe, u jednom gustom rasporedu, tako da nas očekuje sigurno teška i zahtevna utakmica protiv Sarajeva koje ima kvalitet, pogotovo na domaćem terenu. Znamo sve njihove kvalitete, ali isto tako mi želimo da budemo fokusirani na sebe, na našu organizaciju, na naš odnos i na našu disciplinu, jer u ovakvim utakmicama, naravno, uvek svaki detalj može da odluči pobednika”, rekao je trener Borca Vinko Marinović.

Banjalučani u Sarajevo dolaze sa željom da nastave sa dobrim igrama, a trener crveno-plavih posebno je zadovoljan onim što je njegova ekipa pokazala u prethodnom derbiju.

„Koncentracija je sigurno jedna od najbitnijih stvari. Mislim da smo i poslednju utakmicu odigrali jako kvalitetno i imamo želju da odigramo i u ovoj narednoj protiv Sarajeva”, poručio je Marinović.

Dodatni motiv predstavlja i tradicija ovog duela. Sarajevo i Borac godinama igraju utakmice sa velikim ulogom, a poslednji međusobni susreti često su donosili tvrde i neizvesne obračune. Uostalom, prošle sezone ova dva tima sastajala su se čak četiri puta.

PREMIJER LIGA BOSNE I HERCEGOVINE, PETO KOLO

Subota

BSK – Čelik 3:2

Radik – Sloga 1:2

Nedelja

17.30 Sarajevo – Borac

17.30 Želejezničar – Velež

20.15 Zrinjski – Široki Brijeg