Balov Srbin posle samo dva meseca
Vreme čitanja: 2min | ned. 06.09.26. | 11:40
I biće novi Zvezdin bonus u nastavku sezone
Kristijan Balov je u Crvenu zvezdu stigao u julu ove godine, a samo dva meseca kasnije dobio je državljanstvo Republike Srbije, tvrdi Sportklub. S obzirom na to da ima samo 20 godina, Albert Rijera će bugarskog reprezentativca moći da koristi kao bonus igrača u Mozzart Bet Superligi.
Balov je u dresu Crvene zvezde upisao samo 65 minuta protiv Čukaričkog 23. avgusta, ali je to bilo dovoljno da ponese epitet igrača šestog kola Mozzart Bet Superlige. Postigao je gol i upisao asistenciju protiv Brđana, nagovestivši ozbiljan potencijal. Ipak, nakon tog meča je imao problema sa povredom, pa je propustio gostvanja u Plzenju i na Ubu, ostaje da se vidi da li će biti spreman za derbi.
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Bugarski fudbaler je u Crvenu zvezdu došao za obeštećenje od 3.000.000 evra, zadužio dres sa brojem osam, i potpisao ugovor do leta 2030.
Kristijan Balov je protekle sezone na 33 utakmice postigao šest golova i upisao sedam asistencija. U martovskom ciklusu debitovao je i za A selekciju Bugarske i to u pobedi nad Solomonskim Ostrvima (10:2), kada je postigao gol i imao asistenciju. Identičan učinak ima I na debiju u crveno-belom dresu.
Albert Rijera je od svog dolaska na Marakanu govorio o tome da za njega nema bonus igrača, mladih i starih, već samo onih koji su spremni da pruže svoj maksimum na terenu. Sličnu stvar je ponovio i na jučerašnjoj konferenciji za medije, nakon pitanja o startnoj postavi i odabiru bonus igrača za večiti derbi.
"Znam startnih 11. Što se tiče bonus igrača, igraće dva, tri, možda i četiri. Veoma sam srećan zbog mladih igrača, oni su ključ, jer su gladni. Tu reč često koristim — kod mene ne igra pasoš, ne igraju imena. Godine nisu bitne. Važno je da li si gladan. Ako si gladan i motivisan, uradićeš velike stvari. Ne želim pasivne igrače. Navijačima nisam obećao titule, obećao sam samo jednu stvar: da će moj tim dati sve od sebe na terenu. Ko ne daje sve od sebe, nema mesta u mom timu. Mladi igrači to zaista žele i imaće mnogo prilika. Ne mogu da vam otkrijem prvih 11, ali računam na mlade. I ne radi se samo o onima koji počinju. Pet izmena koje ću verovatno izvršiti biće jednako važne", rekao je Rijera.