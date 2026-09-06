Balov Srbin posle samo dva meseca

Bugarski fudbaler je u Crvenu zvezdu došao za obeštećenje od 3.000.000 evra, zadužio dres sa brojem osam, i potpisao ugovor do leta 2030.

Kristijan Balov je protekle sezone na 33 utakmice postigao šest golova i upisao sedam asistencija. U martovskom ciklusu debitovao je i za A selekciju Bugarske i to u pobedi nad Solomonskim Ostrvima (10:2), kada je postigao gol i imao asistenciju. Identičan učinak ima I na debiju u crveno-belom dresu.

Albert Rijera je od svog dolaska na Marakanu govorio o tome da za njega nema bonus igrača, mladih i starih, već samo onih koji su spremni da pruže svoj maksimum na terenu. Sličnu stvar je ponovio i na jučerašnjoj konferenciji za medije, nakon pitanja o startnoj postavi i odabiru bonus igrača za večiti derbi.

"Znam startnih 11. Što se tiče bonus igrača, igraće dva, tri, možda i četiri. Veoma sam srećan zbog mladih igrača, oni su ključ, jer su gladni. Tu reč često koristim — kod mene ne igra pasoš, ne igraju imena. Godine nisu bitne. Važno je da li si gladan. Ako si gladan i motivisan, uradićeš velike stvari. Ne želim pasivne igrače. Navijačima nisam obećao titule, obećao sam samo jednu stvar: da će moj tim dati sve od sebe na terenu. Ko ne daje sve od sebe, nema mesta u mom timu. Mladi igrači to zaista žele i imaće mnogo prilika. Ne mogu da vam otkrijem prvih 11, ali računam na mlade. I ne radi se samo o onima koji počinju. Pet izmena koje ću verovatno izvršiti biće jednako važne", rekao je Rijera.