Uroš Matić napustio Jedinstvo
Vreme čitanja: 2min | ned. 06.09.26. | 11:29
Posle godinu i po dana Ubljani traže novog trenera.
Prošle sezone plej-of, doduše i poslednje mesto u doigravanju, a kako je počela ova, možda će se Jedinstvo boriti za opstanak u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije, jer je posle nekompletnog sedmog kola na pretposlednjem mestu na tabeli, sa samo četiri boda, koliko ima i Grafičar.
Zbog takvog početka prvenstva, Ubljani su reagovali potezom karakterističnim za naš fudbal. Rastali su se sa trenerom Urošem Matićem. Do razlaza je došlo posle subotnjeg poraza od Napretka (1:2).
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„Uroš Matić saopštio je ekipi, upravi i javnosti da je meč protiv Napretka bio njegov poslednji na klupi Jedinstva i da je odluka o ostavci neopoziva. Kako je rekao, odluka nije doneta preko noći. O njoj je dugo razmišljao, a upravo ljubav prema Jedinstvu bila je jedan od razloga zbog kojih je odlučio da napravi ovaj korak. Njegov prelazak iz kopački u trenerske cipele došao je u posebnom trenutku za klub, ali je upravo iz te uloge uspeo da ostavi dubok trag i upiše svoje ime u istoriju Jedinstva“, stoji u zvaničnoj objavi kluba.
Matić je januara 2025. seo na klupu Jedinstva i predvodio ekipu na 61 utakmici, zabeleživši 20 pobeda i 29 poraza.
„Od Superlige, preko borbe za svaki bod, sve do istorijskog plasmana u polufinale Kupa Srbije, Matić je sa Jedinstvom prošao put koji će se dugo pamtiti. Bilo je velikih pobeda, teških poraza, emocija, pritiska i trenutaka u kojima je klub pokazivao ono po čemu je njegovo ime i dobilo smisao — jedinstvo. Zato je sada, više od svega, vreme za zahvalnost. Hvala vam, šefe, na svakom treningu, svakoj utakmici i svakom trenutku u kojem ste verovali u ovaj tim. Hvala na trudu, emociji i ljubavi prema fudbalu, ali i prema Jedinstvu, koju ste prenosili na igrače i naše navijače. Ono što ste uradili sa ovim klubom ostaje zapisano. Istorijski rezultati, utakmice koje ćemo pamtiti i trag koji ste ostavili ne mogu se izbrisati. Hvala, Uroše, za sve što ste dali Jedinstvu. Jednom Jedinstvo, zauvek Jedinstvo“, ističu Ubljani.
Tamnavci su dosad pobedili samo Teleoptik u Humskoj, uzeli su bod protiv Spartaka i pretrpeli pet poraza. U narednom kolu dočekaće Smederevo.