Svi gledaju u Seka i znaju da će napraviti problem

Nova prilika je danas (19 časova, TV Arena Premium 1), jer sa bilo koje strane Topčiderskog brda da se posmatra, Demba Sek pred očima je — opasnost. Zato su pred 180. večiti derbi zagledani svi: partizanovci i zvezdaši, jer znaju da kad je lopta kod njega, uvek nešto može da se desi. Sad, na koju stranu će da prevagne, to ni sam Demba ne zna.

Ono što svi znaju jeste da uživa ogromno poverenje struke. Bez obzira na to ko je na klupi, Afrikanac je redovan na terenu. Igrao je kod Srđana Blagojevića, Nenada Stojakovića, u kratkim periodima šefovanja Marka Jovanovića i Damira Čakara, evo i sad kod Saše Ilića, što sugeriše da treneri cene njegove kvalitete. Pre svega brzinu i dug korak, sposobnost da se pojavi u završnoj trećini terena, a kad se to desi, bukvalno niko ne može da pretpostavi hoće li promašiti ceo gol ili, kao u Madridu, naći način da matira golmana u bitnoj utakmici. Takav je potreban Parnom valjku na stadionu „Rajko Mitić” i zato mu Saša Ilić iznova daje šanse, u nadi da će reprizirati gol Hetafeu ili biti koristan za tim kao u revanšu sa Špancima.

Partizan daje gol u večitom derbiju, kvota 1,42

Ili, kako je to rekao Goran Trobok, skaut crno-belih: „Neku veliku ekipu će Demba progutati”.

Sad je šansa. Preciznije, kad ako ne sad? Sve što radi na terenima Mozzart Bet Superlige nema neku posebnu vrednost bez potvrde u derbiju i zato Sek nema pravo da više odlaže članstvo u galeriji Partizanovih istaknutih stranaca.

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MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO

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Naročito što u analizi rivala svaki protivnički trener njega apostrofira kao opasnost. Albert Rijera to nije javno rekao, ali smo sigurni da misli slično kao Hose Bordalas, koji je posle dvomeča poslednjeg kvalifikacionog kola za plasman u Ligu šampiona poželeo da angažuje Seka.

Kako god da se završi derbi, Sek će opet biti tema: u Partizanu ili Zvezdi. Teško da ovako atipičan fudbaler može da „nestane” na 90 minuta. Nešto će se oko njega desiti, a za koga će to biti korisno, nema šanse da se predvidi. Demba nas je tome naučio.

MOZZART BET SUPERLIGA, 8. kolo:

Petak

Novi Pazar - Železničar 2:0 (0:0)

/Gadio 53, Dikson 86/

Subota

Radnik - Čukarički 3:1 (3:0)

/Novaković 8, Bogdanović 23 pen, 35 - Docić 51/

Mačva - Radnički Kragujevac 0:0

Mladost - Radnički Niš 1:0 (1:0)

/Tašovski 12/

Nedelja

19.00: (1,38) Crvena zvezda (5,50) Partizan (7,25)

21.00: (1,15) Vojvodina (7,75) Zemun (19,0)

Ponedeljak

20.00: (2,30) OFK Beograd Mozzart Bet (3,40) IMT (3,10)

***Kvote su podložne promenama