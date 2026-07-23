Oliver Kostić se seli u Kinu

Srpski trener Oliver Kostić karijeru nastavlja u Kini. Posle rada u Kuvajtu i Turskoj, zatim i kraće pauze, nekadašnji pomoćnik Svetislava Pešića preseliće se u Ningbo Rokets, tim za koji je pre četiri godine nastupao Vladimir Štimac.

Kostić je poslednjih godina bio prvi asistent legendarnog stručnjaka na klupi Srbije, a paralelno je obavljao i poslove prvog trenera u subotičkom Spartaku i litvanskom Juventusu, gde je bio izabran i za trenera godine, dok je prošle godine bio kratko i u turskoj Manisi.