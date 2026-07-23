Oliver Kostić se seli u Kinu

Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | čet. 23.07.26. | 17:21
Nekadašnji pomoćnik Svetislava Pešića ima novi posao
Srpski trener Oliver Kostić karijeru nastavlja u Kini. Posle rada u Kuvajtu i Turskoj, zatim i kraće pauze, nekadašnji pomoćnik Svetislava Pešića preseliće se u Ningbo Rokets, tim za koji je pre četiri godine nastupao Vladimir Štimac.
Kostić je poslednjih godina bio prvi asistent legendarnog stručnjaka na klupi Srbije, a paralelno je obavljao i poslove prvog trenera u subotičkom Spartaku i litvanskom Juventusu, gde je bio izabran i za trenera godine, dok je prošle godine bio kratko i u turskoj Manisi.
Izabrane vesti
Strateg iz Pirota je tokom prvih godina karijere najviše vremena proveo kao asistent u Miteldojčeru, Braunšvajgu, rimskoj Lotomatici, moskovskom Dinamu, Crvenj zvezdi i Žalgirisu, kasnije je samostalno vodio Baltaj iz Kaunasa, Akademik iz Sofije i drugi tim minhenskog Bajerna, posle čega je bio pomoćnik u prvom timu, onda i glavni trener tokom 2020. godine.
Dugo je sarađivao sa Svetislavom Pešićem na klupskom i reprezentativnom nivou, a odlazak u Kinu biće novo poglavlje u poslu koji obavlja skoro tri decenije. U novom klubu dočekaće ga bivši NBA centar Tako Fol, plus grčki dugajlija Dimitris Agravanis, te nekadašnji igrač Kluža Zevijer Simpson.