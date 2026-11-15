Zvezda promenila termin meča sa Radnikom
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Vreme čitanja: 1min | ned. 15.11.26. | 17:46
Verovatno zbog Aranđelovdana
Crvena zvezda i Radnik neće utakmicu 16. Kola Mozzart Bet Superlige igrati u prvobitno zakazanom terminu. Duel šampiona i ekipe iz Surdulice bio je zakazan za 21. novembar u 18 časova. Međutim, na najvećem srpskom stadionu meč će početi u 14 časova.
Logičan potez, imajući u vidu da je 21. novembra Aranđelovdan i da će mnogi te večeri biti gosti ili domaći na velikoj srpskoj slavi.
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Radnik je jedina ekipa koju Crvena zvezda ove sezone u Super ligi Srbije ni savladala, ima 43 od mogućih 45 bodova. Takođe, Surduličani su prošle godine remizirali u Ljutice Bogdana.
Biće to prvi duel posle reprezentativne pauze, a takođe i proba za meč Lige konferencije sa Gentom u Belgiji 26. novembra.
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