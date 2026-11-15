Zvezda promenila termin meča sa Radnikom

Crvena zvezda i Radnik neće utakmicu 16. Kola Mozzart Bet Superlige igrati u prvobitno zakazanom terminu. Duel šampiona i ekipe iz Surdulice bio je zakazan za 21. novembar u 18 časova. Međutim, na najvećem srpskom stadionu meč će početi u 14 časova.

Logičan potez, imajući u vidu da je 21. novembra Aranđelovdan i da će mnogi te večeri biti gosti ili domaći na velikoj srpskoj slavi.