Zvezdin rival Kopenhagen ostao bez najzvučnijeg imena – Jusufa Mukoko ode u Čorum

Konkretno u Čorum. Turski klub je dogovorio pozajmicu sa opcijom otkupa nekada velikog talenta Borusije iz Dortmunda. Mukoko nije u sastavu Kopenhagena za utakmicu protiv Senderjiska, otputovao je u Tursku na medicinske preglede I potpisivanje ugovora. Statistički, Jusufa nije imao lošu prethodnu sezonu. Na 41 utakmici u svim takmičenjima postigao je 18 golova – daleko najviše u seniorskoj karijeri, ali očigledno da u danskom klubu nisu zadovoljni

Ipak je reč o jednom od najskupljih novajlija u istoriji Kopenhagena (plaćen Borusiji 5.000.000 evra), čak su mu dali ugovor na pet godina, a već posle godinu dana su ga poslali na pozajmicu. Nekada je važio za vruću robu, igrača koji bi klubu iz Dortmunda mogao da donese ogormno obeštećenje, ali sadašnja realnost je poptuno drugačija ta momka koji ima tek 21 godinu, a već se nalazi u ozbiljnom padu.

U centar pažnje je došao kad je čovek po imenu Džozef Mukoko koji se predstavljao kao otac mladog fudbalera, priznao da mu zapravo nije otac i rekao da Jusufa nema 20 godina nego 24. Od tog momenta sve je krenulo naopako, a odlazak u ne toliko poznati turski klub kakav je Čorum je samo potvrda toga.