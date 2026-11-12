Zvezdini Afrikanci poispadali sa spiskova reprezentacija

Kao ni njegovog sunarodnika i saigrača Osmana Bukarija. Krilni napadač je bio redovan reprezentativac Gane tokom prvog mandata u Zvezdi, ali posle odlaska u Ostin je otkazao dvaput nastupe i od tada više nije dobijao pozive. Deluje da je vrlo realno da Bukari ostane na 19 utakmica za nacionalni tim.

Mada, generalno se Gana nalazi u ogromnoj krizi i velike promene joj tek slede. Krajem septembra je izgubila od Obale Slonovače (0:2) i Gambije (2:4) – posle čega je ostavku podneo Karlos Keiroš - tako da praktično mora da pobedi na svim ostalim utakmicama do kraja kvalifikacija da bi se domogla nekog od prva dva mesta u C grupi. Dobro po Crne zvezde je što će ovog četvrtka od 16 časova imati priliku da povrate samopouzdanje susretom sa najslabijim rivalom u toj grupi, Somalijom.

16.00: (1,05) Gana (11,0) Somalija (23,0)

Napadač Bamba Dijeng je takođe igrao na Mundijalu za Senegal, ali ni njega nismo gledali u kvalifikacijama za KAN. Septembarske okršaje je propustio jer još nije dostigao takmičarsku formu, pošto je u Zvezdu stigao tek pred kraj prelaznog roka, dok se sada povredio na utakmici sa Inter Eskaldesom u Ligi konferencije. Kada je zdrav, Dijeng je manje-više standardan reprezentativac Senegala i sakupio je dosad 24 nastupa.

Peti Zvezdin Afrikanac Frenklin Tebo Učena je odigrao samo jednu utakmicu za reprezentaciju Nigerije, još 2021. godine, mada je nedavno izjavio za lokalne medije da još nije odustao od sna da se vrati u nacionalni tim.

Dakle, zvezdaši će ovog puta imati priliku da gledaju samo Badža u kvalifikacijama za KAN. U prvom kolu je 22-godišnji vezista odigrao svih 90 minuta protiv Somalije (2:1), dok je sa klupe gledao pobedu saigrača nad Gambijom (4:2). S obzirom na to da je postigao pobedonosni gol protiv Vojvodine, verovatno Badžo sa mnogo više samopouzdanja dočekuje gostovanje Obali Slonovače u Buakeu ovog četvrtka od 20 časova.

20.00: (1,25) Obala Slonovače (5,40) Gambija (11,0) – MOZZART RELAX

Kada već pričamo o Crvenoj zvezdi, ono što baš dugo nije viđeno je da će u ovom prozoru crveno-beli imati igrača u A reprezentaciji Srbije skoro koliko zbirno svih ostalih stranaca u drugim selekcijama. Poziv selektora Veljka Paunovića su dobili Stefan Gudelj, Vasilije Kostov i Vladimir Lučić, dok su od stranaca u A selekcijama pored Badža još samo Loizos Loizu (Kipar), Matej Gaštarov (Makedonija) i Kristijan Balov (Bugarska). Bio bi i Timi Maks Elšnik u Sloveniji, ali se takođe povredio protiv Inter Eskaldesa. Za Mohameda Abu Fanija ovog puta nije bilo mesta u Izraelu, Muhameda Čama su ponovo preskočili Austrijanci, a Jutu Nakajamu Japanci

No, vratimo se na Crni kontinent. Zanimljivo je da su mnogi Afrikanci koji su u prethodnih nekoliko godina igrali za Zvezdu takođe izgubili mesto u svojim reprezentacijama. Tako u Senegalu nije bio na spisku Šerif Endijaj, iako igra sasvim solidno za PAOK, već duže vreme van konkurencije za Nigeriju je Piter Olajinka, Edmunda Ada i Daglasa Ovusua nema u Gani, Kingsa Kangve u Zambiji, dok je Žan-Filip Kraso otpao sa spiska Obale Slonovače.

Ipak, ima i pozitivnih primera. Šavi Babika (još uvek igrač Zvezde, u Emiratima je na pozajmici) i Gelor Kanga su neizostavni članovi Gabona, Felisio Milson je standardan u Angoli, Dalsio u Gvineji Bisao, a Naser Điga u Burkini Faso. Više je ipak ovih negativnih...

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MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan

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KVALIFIKACIJE ZA KUP AFRIČKIH NACIJA – 3. KOLO

Četvrtak

16.00: (1,05) Gana (11,0) Somalija (23,0)

17.00: (1,20) DR Kongo (5,90) Sijera Leone (13,0) - MOZZART RELAX

17.00: (2,50) Ekvatorijalna Gvineja (2,95) Zimbabve (2,90)

17.00: (1,28) Gvineja (5,10) Eritreja (10,0)

17.00: (3,10) Madagaskar (3,05) Gvineja Bisao (2,30)

20.00: (1,60) Benin (3,70) Centralnoafrička Republika (5,30)

20.00: (1,25) Kamerun (5,00) Namibija (12,0)

20.00: (1,25) Obala Slonovače (5,40) Gambija (11,0) – MOZZART RELAX

20.00: (1,10) Senegal (8,50) Sudan (16,0)

Petak

14.00: (1,85) Komorska Ostrva (3,20) Kongo (4,30)

14.00: (1,58) Mozambik (3,60) Etiopija (5,70)

14.00: (1,65) Zambija (3,50) Burundi (5,10)

17.00: (1,60) Burkina Faso (3,70) Mauritanija (6,00)

17.00: (1,30) Zelenortska Ostrva (4,90) Liberija (11,0)

17.00: (1,25) Gabon (5,10) Lesoto (12,0)

17.00: (1,15) Nigerija (7,00) Tanzanija (15,0)

17.00: (1,28) Južna Afrika (4,80) Kenija (11,0)

17.00: (1,30) Tunis (4,80) Libija (10,0)

20.00: (1,10) Egipat (8,00) Malavi (15,0)

20.00: (1,30) Mali (4,80) Ruanda (9,50)

21.00: (1,03) Maroko (13,0) Niger (30,0)

Subota

17.00: (1,53) Uganda (3,70) Bocvana (6,25)

20.00: (1,18) Alžir (6,25) Togo (14,0)

20.00: (1,07) Angola (9,50) Južni Sudan (18,0)

***Kvote su podložne promenama