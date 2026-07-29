Najstariji grad u Mađarskoj ili daleki Rejkjavik? Gde će Zvezda sledeće nedelje
Vreme čitanja: 3min | sre. 29.07.26. | 09:41
Vikingur ima gol prednosti (2:1) pred današnji (19.30) revanš drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoel Ber Ševe u Sombotelju. Kangva igra poslednji meč za Izraelce pred odlazak u Panatinaikos
Gde će Crvena zvezda naredne nedelje da igra, u Mađarskoj ili dalekom Islandu? Četa Dejana Stankovića već je u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona posle pobede nad Larnom u Severnoj Irskoj sa 4:0 pre osam dana. Obezbeđena je Evropa za srpskog prvaka, ali cilj je mesto među 36 najboljih timova Starog kontinenta.
Pre duela Vikingura i Hapoel Ber Ševe, na papiru su veće šanse davane izraelskom šampionu, ali posle 2:1 na Islandu za domaćina, sada su šanse 50-50. Nominalni domaćin juri dva gola prednosti. Neugodni su Ribari u ovom delu sezone, kada je njihov šampionat u punom jeku. Još jedna otežavajuća okolnost za Ber Ševu je što ne može da igra na svom terenu, nego će najbolji tim Islanda danas (19.30) dočekati u najstarijem gradu u Mađarskoj, Sombotelju.
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Ako Ber Ševa prođe dalje, biće to za crveno-bele gostovanje od nešto manje od 600 kilometara u gradu blizu slovenačke granice, dok je Island "bogu iza nogu" (oko 4.400 kilometara Rejkjavik - Beograd).
19.30: (1,63) Hapoel Ber Šiva (3,70) Vikingur (5,10)
U prvom planu biće nekadašnji vezista Crvene zvezde Kings Kangva, koji je završio transfer u Panatinaikos. Ipak, strelac jedinog gola za Hapoel pre osam dana u Rejkjaviku odigraće poslednji meč za izraelskog prvaka večeras u Sombotelju. On je imao sjajnu sezonu u Izraelu, proglašen je za najboljeg igrača tamošnjeg elitnog takmičenja, postigao je 12 golova i imao deset asistencija.
Izraelska javnost je razočarana igrama tima Rana Kozuka pre osam dana na dalekom Islandu. Očekuje se promena u startnoj postavi. Kako piše portal one.co.il, jedan od nosilaca tima prethodnih godina, Elijel Perec, opet neće biti starter. Očekuje se da Matan Balaša zauzme mesto pošto se oporavio od potresa mozga. Vraća se u tim i Džabon Ist, dok će Muhamed Abu Rumi i Amir Ganah da se bore za mesto u prvoj postavi. Ako prođe Hapoel, na Zvezdu bi mogao da udari i portugalski levi bek Pedro Amador, najnovije pojačanje iz Atlante, koga medicinski pregledi dele do potpisa za izraelskog šampiona. Asistent kod jedinog gola Hapoela pre osam dana u Rejkjaviku bio je srpski internacionalac Igor Zlatanović.
20.00: (1,08) Crvena zvezda (12,0) Larn (30,0)
Hapoel Ber Ševa je osim poraza na Islandu pre osam dana, u meču Superkupa Izraela pre dve nedelje poražen i od Makabija iz Tel Aviva (1:3).
Vikingur je dominantan u šampionatu Islanda, blizu je da odbrani tron u ovoj zemlji na krajnjem severu Evrope. Ima osam bodova više od gradskog rivala KR Rejkjavika, šest kola pre kraja. Za vikend je prvak Islanda pobedio Keflavik u domaćem prvenstvu sa 5:1. Koban po Izraelce u prvom meču bio je iskusni Danac Nikolaj Hansen (33), strelac oba gola. On je već 10 godina u Vikinguru.
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KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA - 2. KOLO (REVANŠI)
Utorak
KuPS - Sabah 0:2 (0:0), prvi meč 0:1
/Simić 52, Mikels 70/
Linkoln Red Imps - Mjelbi 0:0, prvi meč 0:3
Dinamo Zagreb - Tun 3:2 (2:2, 0:2), prvi meč 1:1
/Beljo 75, Kačavenda 78, Valinčić 112 - Labo 4, Birki 22/
Celje - Egnatija 2:2 (1:1, 1:1), penalima 4:1, prvi meč 3:3
/Kvesić 34, 97 - Hrka ag 21, Smajli 115/
Harts - Šturm 0:2 (0:0), prvi meč 0:4
/Zajdl 54, Soglo 68/
Šamrok - Ararat 2:1 (2:0), prvi meč 0:2
/Hejli 11, Grini 36 - Lima 73/
Sreda
17.00: (2,20) Kairat (3,35) Omonija (3,35) - 0:1
18.00: (1,80) Kaunas Žalgiris (3,50) Ki Klaksvik (4,70) - 0:0
19.00: (1,80) Leh Poznanj (3,50) Orhus (4,20) - 4:1
19.30: (1,63) Hapoel Ber Šiva (3,70) Vikingur (5,10) - 1:2
19.30: (1,90) Univerzitatea Krajova (3,50) Levski (4,20) - 0:1
20.00: (1,08) Crvena zvezda (12,0) Larn (30,0) - 4:0
20.00: (6,00) Gornjik Zabže (4,20) Fenerbahče (1,53) - 0:1
20.15: (1,35) Slovan (4,50) Iberija (8,50) - 2:0
*** kvote su podložne promenama