Najstariji grad u Mađarskoj ili daleki Rejkjavik? Gde će Zvezda sledeće nedelje

Gde će Crvena zvezda naredne nedelje da igra, u Mađarskoj ili dalekom Islandu? Četa Dejana Stankovića već je u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona posle pobede nad Larnom u Severnoj Irskoj sa 4:0 pre osam dana. Obezbeđena je Evropa za srpskog prvaka, ali cilj je mesto među 36 najboljih timova Starog kontinenta.

Pre duela Vikingura i Hapoel Ber Ševe, na papiru su veće šanse davane izraelskom šampionu, ali posle 2:1 na Islandu za domaćina, sada su šanse 50-50. Nominalni domaćin juri dva gola prednosti. Neugodni su Ribari u ovom delu sezone, kada je njihov šampionat u punom jeku. Još jedna otežavajuća okolnost za Ber Ševu je što ne može da igra na svom terenu, nego će najbolji tim Islanda danas (19.30) dočekati u najstarijem gradu u Mađarskoj, Sombotelju.