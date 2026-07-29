Svi čekaju Alvareza: Barsina ponuda ističe i gleda alternative, agenti spremaju izvinjenje

17.30: (1,85) Atletiko Madrid (3,45) Hetafe (4,00)

Stvar je u tome što se mladom napadaču ide i on je već nekoliko puta pokušao da izdejstvuje odlazak, ali mu nije uspelo. Čak su neuspešni bili i pokušaji njegovih agenata da izdejstvuju transfer na osnovu obećanja koje je navodno dao vlasnik kluba Migel Anhel Hil Marin još u februaru, ali ni to nije upalilo. Štaviše, prvi čovek Rohiblankosa je već dao negativan odgovor Barseloni, uz opasku da neće prodati Alvareza ni za 150.000.000, čak ni 200.000.000 evra.

Alvarez se trenutno nalazi na odmoru posle poraza u finalu Mundijala i očekuje se da da se uskoro pojavi na treninzima Atletika, s obzirom da Atletiku nova sezona startuje već 19. avgusta protiv Malage kod kuće. On sa klubom ima ugovor do 2030. godine i izlaznu klauzulu od 500.000.000 evra koju, naravno, niko neće platiti.

Zbog svega, Mundo Deportivo piše da se Alvarezovi agenti spremaju da se javno izvine Atletiku kako bi se cela situacija smirila. Iz tog razloga, u Barseloni aktivno gledaju i ka alternativnim rešenjima...