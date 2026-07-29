Asvel u sve većem problemu! Ugovori kreću da propadaju

Budućnost Silvena Fransiska bila je glavna tema košarkaških kuloara poslednjih dana, ali čini se da francuski reprezentativac nije jedino veliko ime čiji je status u Vilerbanu pod znakom pitanja. Kako prenosi specijalizovani portal BasketNews, dolazak nemačkog reprezentativca Danijela Tajsa više nije u potpunosti siguran, iako je najavljivan kao jedno od najzvučnijih pojačanja kluba za predstojeću sezonu 2026/27.

Prvi čovek i trener kluba Toni Parker još krajem juna najavio je Tajsa kao kapitalno pojačanje, ali više od mesec dana kasnije klub ga i dalje nije zvanično predstavio. Glavni razlog za ovu pat-poziciju leži u sve dubljoj finansijskoj krizi francuskog kluba. Prema pisanju uglednog L'Ekipa, Vilerban je prinuđen na drastično rezanje troškova – umesto prvobitno planiranog astronomskog budžeta od 59.000.000 evra (koji je predviđao preko 20.000.000 evra neto samo za plate igrača), klub je čelnicima lige dostavio revidirani plan sa budžetom smanjenim na svega 24.000.000 evra.