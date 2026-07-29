Asvel u sve većem problemu! Ugovori kreću da propadaju
Vreme čitanja: 2min | sre. 29.07.26. | 09:38
Posle Silvana Fransiska, priča se o Danijelu Tajsu, zasad se ne pominje Armoni Bruks koji je bio blizu Partizan Mozzart Beta
Budućnost Silvena Fransiska bila je glavna tema košarkaških kuloara poslednjih dana, ali čini se da francuski reprezentativac nije jedino veliko ime čiji je status u Vilerbanu pod znakom pitanja. Kako prenosi specijalizovani portal BasketNews, dolazak nemačkog reprezentativca Danijela Tajsa više nije u potpunosti siguran, iako je najavljivan kao jedno od najzvučnijih pojačanja kluba za predstojeću sezonu 2026/27.
Prvi čovek i trener kluba Toni Parker još krajem juna najavio je Tajsa kao kapitalno pojačanje, ali više od mesec dana kasnije klub ga i dalje nije zvanično predstavio. Glavni razlog za ovu pat-poziciju leži u sve dubljoj finansijskoj krizi francuskog kluba. Prema pisanju uglednog L'Ekipa, Vilerban je prinuđen na drastično rezanje troškova – umesto prvobitno planiranog astronomskog budžeta od 59.000.000 evra (koji je predviđao preko 20.000.000 evra neto samo za plate igrača), klub je čelnicima lige dostavio revidirani plan sa budžetom smanjenim na svega 24.000.000 evra.
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Tako drastičan finansijski rez neminovno je doveo u pitanje održivost skupocenih ugovora i kompletne konstrukcije tima. Iako u Vilerbanu interno uveravaju da je situacija stabilizovana i da projekat nije ugrožen – pri čemu je za ovu nedelju zakazan i ključni sastanak sa čelnicima francuske lige – dešavanja na tržištu oko Fransiska i Tajsa jasno pokazuju da finansijske turbulencije u klubu još uvek nisu prošlost.
Posle svega navedenog postavlja se pitanje oko statusa Armonija Bruksa, ime koje je ovoga leta dobro poznato navijačima Partizan Mozzart Beta. Naime, Amerikanac je imao dogovoren transfer u crno-beli tabor, ali u poslednjem momentu je sve propalo jer je Avel preko agenata preuzeo sada već bivšeg igrača Olimpije Milano. Ukoliko se ovako nastavi sa Asvelom, videćemo da li će to uticati na status Bruksa koji je takođe potpisao ugovor sa klubom iz Francuske.